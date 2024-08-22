22 августа 2024

Челябинским аграриям вернули каждый третий рубль, вложенный в производство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аграрии получают возврат инвестиций
Аграрии получают возврат инвестиций Фото:

Из регионального бюджета предприятиям АПК Челябинской области вернули каждый третий рубль, вложенный в реализацию инвестпроектов. Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона 23 августа, такая информация прозвучала на заседании комитета по аграрной политике заксобрания.

«В 2023 году ведущими предприятиями агропромышленного комплекса региона было реализовано четыре крупных инвестпроекта с общим объемом вложений свыше 730 миллионов рублей, из них 250 миллионов возмещены аграриям из областного бюджета как господдержка. Фактически хозяйствам компенсировано более 34 процентов затрат», — сообщил в ходе заседания председатель комитета Вячеслав Евстигнеев.

По словам Евстигнеева, в текущем году господдержка из регионального бюджета области на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса вырастет более, чем в два раза. Она увеличена до 590 миллионов рублей, что на 340 миллионов больше, чем в прошлом году.

Также в прошлом году на развитие животноводства выданы субсидии на сумму 260 миллионов рублей, на производство молока — более 120 миллионов. Производители зерна получили субсидии на сумму 162 миллиона рублей рублей, овощеводы — более 80 миллионов. В этом году кроме молочного животноводства и растениеводства, в него включены объекты отраслей яичного и мясного птицеводства, а также свиноводства. Кроме того, за последние пять лет сельхозтоваропроизводителям региона было выдано льготных кредитов на 31,6 миллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из регионального бюджета предприятиям АПК Челябинской области вернули каждый третий рубль, вложенный в реализацию инвестпроектов. Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона 23 августа, такая информация прозвучала на заседании комитета по аграрной политике заксобрания. «В 2023 году ведущими предприятиями агропромышленного комплекса региона было реализовано четыре крупных инвестпроекта с общим объемом вложений свыше 730 миллионов рублей, из них 250 миллионов возмещены аграриям из областного бюджета как господдержка. Фактически хозяйствам компенсировано более 34 процентов затрат», — сообщил в ходе заседания председатель комитета Вячеслав Евстигнеев. По словам Евстигнеева, в текущем году господдержка из регионального бюджета области на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса вырастет более, чем в два раза. Она увеличена до 590 миллионов рублей, что на 340 миллионов больше, чем в прошлом году. Также в прошлом году на развитие животноводства выданы субсидии на сумму 260 миллионов рублей, на производство молока — более 120 миллионов. Производители зерна получили субсидии на сумму 162 миллиона рублей рублей, овощеводы — более 80 миллионов. В этом году кроме молочного животноводства и растениеводства, в него включены объекты отраслей яичного и мясного птицеводства, а также свиноводства. Кроме того, за последние пять лет сельхозтоваропроизводителям региона было выдано льготных кредитов на 31,6 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...