В Златоусте поезд сошел с рельсов

Причины произошедшего на ЮУЖД устанавливаются
В Челябинской области на станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги 12 сентября произошел сход секции локомотива грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.
«В 17:07 по местному времени на станции Златоуст ЮУЖД произошел сход головной секции локомотива грузового поезда. Для устранения последствий происшествия направлен восстановительный поезд», — отмечает telegram-канал ведомства.
В заявлении отмечается, что пострадавших нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло.
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