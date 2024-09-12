В Златоусте поезд сошел с рельсов

12 сентября 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Причины произошедшего на ЮУЖД устанавливаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области на станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги 12 сентября произошел сход секции локомотива грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД. «В 17:07 по местному времени на станции Златоуст ЮУЖД произошел сход головной секции локомотива грузового поезда. Для устранения последствий происшествия направлен восстановительный поезд», — отмечает telegram-канал ведомства. В заявлении отмечается, что пострадавших нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги 12 сентября произошел сход секции локомотива грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД. «В 17:07 по местному времени на станции Златоуст ЮУЖД произошел сход головной секции локомотива грузового поезда. Для устранения последствий происшествия направлен восстановительный поезд», — отмечает telegram-канал ведомства. В заявлении отмечается, что пострадавших нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло.