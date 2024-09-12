В Златоусте поезд сошел с рельсов

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Разное. Курган, рельсы, проход запрещен, железная дорога, поезд, жд пути, вагон поезда
Причины произошедшего на ЮУЖД устанавливаются Фото:

В Челябинской области на станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги 12 сентября произошел сход секции локомотива грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«В 17:07 по местному времени на станции Златоуст ЮУЖД произошел сход головной секции локомотива грузового поезда. Для устранения последствий происшествия направлен восстановительный поезд», — отмечает telegram-канал ведомства.

В заявлении отмечается, что пострадавших нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло.

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В Челябинской области на станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги 12 сентября произошел сход секции локомотива грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД. «В 17:07 по местному времени на станции Златоуст ЮУЖД произошел сход головной секции локомотива грузового поезда. Для устранения последствий происшествия направлен восстановительный поезд», — отмечает telegram-канал ведомства. В заявлении отмечается, что пострадавших нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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