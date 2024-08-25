Силовики организовали проверку по факту ДТП Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На шестом километре трассы Малахова — Бобровское (Ирбитского района, Свердловская область) вечером 25 августа пьяный мужчина на Ford влетел в трактор с прицепом. В аварии погибла 15-летняя пассажирка иномарки, ее отец и водитель легковушки пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Мужчина, находясь в состоянии опьянения (2,65% алкоголя в крови), управлял автомобилем Ford Focus, при движении не учел дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении трактора c прицепом и допустил с ним столкновение. В результате ДТП девочка 15 лет, которая находилась на заднем пассажирском сидении иномарки, от полученных травм скончалась до приезда СМП», — следует из сообщения. Отец девочки и водитель Ford госпитализированы, тракторист не пострадал.

Водитель легковушки имеет стаж вождения пять лет, он является знакомым отца девочки. В момент аварии все были пристегнуты. Сотрудники ГАИ организовали проверку, к которой подключилась и прокуратура.

Иномарка влетела в трактор, который ехал в попутном направлении Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Ребенок скончался до приезда медиков Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области