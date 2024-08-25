25 августа 2024

Пьяный свердловчанин устроил ДТП, в котором погибла 15-летняя дочь знакомого. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, мигалки, чп, полиция, авария, проблесковый маячок, дпс
Силовики организовали проверку по факту ДТП Фото:

На шестом километре трассы Малахова — Бобровское (Ирбитского района, Свердловская область) вечером 25 августа пьяный мужчина на Ford влетел в трактор с прицепом. В аварии погибла 15-летняя пассажирка иномарки, ее отец и водитель легковушки пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Мужчина, находясь в состоянии опьянения (2,65% алкоголя в крови), управлял автомобилем Ford Focus, при движении не учел дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении трактора c прицепом и допустил с ним столкновение. В результате ДТП девочка 15 лет, которая находилась на заднем пассажирском сидении иномарки, от полученных травм скончалась до приезда СМП», — следует из сообщения. Отец девочки и водитель Ford госпитализированы, тракторист не пострадал.

Водитель легковушки имеет стаж вождения пять лет, он является знакомым отца девочки. В момент аварии все были пристегнуты. Сотрудники ГАИ организовали проверку, к которой подключилась и прокуратура.

Иномарка влетела в трактор, который ехал в попутном направлении
Иномарка влетела в трактор, который ехал в попутном направлении
Фото:
Ребенок скончался до приезда медиков
Ребенок скончался до приезда медиков
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На шестом километре трассы Малахова — Бобровское (Ирбитского района, Свердловская область) вечером 25 августа пьяный мужчина на Ford влетел в трактор с прицепом. В аварии погибла 15-летняя пассажирка иномарки, ее отец и водитель легковушки пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Мужчина, находясь в состоянии опьянения (2,65% алкоголя в крови), управлял автомобилем Ford Focus, при движении не учел дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении трактора c прицепом и допустил с ним столкновение. В результате ДТП девочка 15 лет, которая находилась на заднем пассажирском сидении иномарки, от полученных травм скончалась до приезда СМП», — следует из сообщения. Отец девочки и водитель Ford госпитализированы, тракторист не пострадал. Водитель легковушки имеет стаж вождения пять лет, он является знакомым отца девочки. В момент аварии все были пристегнуты. Сотрудники ГАИ организовали проверку, к которой подключилась и прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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