Идеальный рацион питания после 30 лет: пять важных пунктов для эффективного похудения

India.com: после 30 лет важно сосредоточиться на белках
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Клипарт Диета.Тюмень, перекус, завтрак, пища, диетическая пища, вегетарианство, диета, еда, вегетарианская еда
Названы пять советов, как эффективно похудеть после 30 Фото:

После 30 лет организму обычно требуется меньше энергии, так как происходят первые изменения в работе обмена веществ, поэтому не все способы, которые помогали в похудении раньше, будут так же эффективны. Эксперты портала India.com делятся пятью простыми советами идеального рациона. О том, как питаться, чтобы держать себя в форме — в материале URA.RU.

Добавьте в рацион больше продуктов, богатых белками

Клипарт Диета.Тюмень
Сосредоточьтесь на продуктах, богатых белками
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Самое главное правило после тридцати лет — рацион должен быть сбалансированным по БЖУ. Сосредоточьтесь на продуктах, богатых белками (рыба, яйца, фасоль и другие бобовые) — их употребление поможет поддержать мышечную массу и ускорит метаболизм. Если добавить их в рацион, чувство сытости будет сохраняться дольше.

Пейте больше воды

Виды Москвы. Москва
Употребление достаточного количества воды необходимо для общего состояния здоровья
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Пейте много воды — ее достаточное употребление улучшает обмен веществ, разжижает кровь и ускоряет процессы кровообращения, что поможет в потере веса. Эксперты советуют выпивать стакан воды перед едой, чтобы снизить потребление калорий во время приема пищи.

Ограничьте потребление углеводов и сахара

Шоколад. Курган
Чрезмерное потребление углеводов и сахара может привести к набору веса
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Ограничьте углеводы и добавленные сахара: рафинированные углеводы и добавленные сахара могут привести к увеличению веса и энергетическим проблемам. Сосредоточьтесь на замену их сложных углеводов, таких как цельные зерна, и сократите потребление сладких закусок, газированных напитков и десертов.

Избегайте переедания

Китайское бистро JANG SU. Екатеринбург
Определите свой размер порции и избегайте переедания
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Следите за тем, какого размера ваша порция и избегайте переедания, чтобы обеспечить дефицит калорий и достижение целей по весу. Постоянный размер порции поможет избежать переедания и неприятных последствий в виде лишних килограммов.

Ограничьте употребление алкоголя

Бар DOGMA. Тюмень
Чрезмерное употребление алкоголя особенно вредно после 30 лет
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Чрезмерное употребление алкоголя, особенно после 30 лет, может привести к ряду проблем со здоровьем, среди которых диабет, высокое давление, замедление мыслительных процессов. Спиртные напитки — одни из главных врагов похудение: алкоголь замедляет окисление жиров даже при однократном приеме, что, конечно же, мешает снижению веса. Кроме того, алкоголь возбуждает аппетит и снижает контроль, что приводит к перееданию.

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После 30 лет организму обычно требуется меньше энергии, так как происходят первые изменения в работе обмена веществ, поэтому не все способы, которые помогали в похудении раньше, будут так же эффективны. Эксперты портала India.com делятся пятью простыми советами идеального рациона. О том, как питаться, чтобы держать себя в форме — в материале URA.RU. Самое главное правило после тридцати лет — рацион должен быть сбалансированным по БЖУ. Сосредоточьтесь на продуктах, богатых белками (рыба, яйца, фасоль и другие бобовые) — их употребление поможет поддержать мышечную массу и ускорит метаболизм. Если добавить их в рацион, чувство сытости будет сохраняться дольше. Пейте много воды — ее достаточное употребление улучшает обмен веществ, разжижает кровь и ускоряет процессы кровообращения, что поможет в потере веса. Эксперты советуют выпивать стакан воды перед едой, чтобы снизить потребление калорий во время приема пищи. Ограничьте углеводы и добавленные сахара: рафинированные углеводы и добавленные сахара могут привести к увеличению веса и энергетическим проблемам. Сосредоточьтесь на замену их сложных углеводов, таких как цельные зерна, и сократите потребление сладких закусок, газированных напитков и десертов. Следите за тем, какого размера ваша порция и избегайте переедания, чтобы обеспечить дефицит калорий и достижение целей по весу. Постоянный размер порции поможет избежать переедания и неприятных последствий в виде лишних килограммов. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно после 30 лет, может привести к ряду проблем со здоровьем, среди которых диабет, высокое давление, замедление мыслительных процессов. Спиртные напитки — одни из главных врагов похудение: алкоголь замедляет окисление жиров даже при однократном приеме, что, конечно же, мешает снижению веса. Кроме того, алкоголь возбуждает аппетит и снижает контроль, что приводит к перееданию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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