Идеальный рацион питания после 30 лет: пять важных пунктов для эффективного похудения

India.com: после 30 лет важно сосредоточиться на белках

26 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Названы пять советов, как эффективно похудеть после 30 Фото: Денис Моргунов © URA.RU После 30 лет организму обычно требуется меньше энергии, так как происходят первые изменения в работе обмена веществ, поэтому не все способы, которые помогали в похудении раньше, будут так же эффективны. Эксперты портала India.com делятся пятью простыми советами идеального рациона. О том, как питаться, чтобы держать себя в форме — в материале URA.RU. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых белками Сосредоточьтесь на продуктах, богатых белками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самое главное правило после тридцати лет — рацион должен быть сбалансированным по БЖУ. Сосредоточьтесь на продуктах, богатых белками (рыба, яйца, фасоль и другие бобовые) — их употребление поможет поддержать мышечную массу и ускорит метаболизм. Если добавить их в рацион, чувство сытости будет сохраняться дольше. Пейте больше воды Употребление достаточного количества воды необходимо для общего состояния здоровья Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пейте много воды — ее достаточное употребление улучшает обмен веществ, разжижает кровь и ускоряет процессы кровообращения, что поможет в потере веса. Эксперты советуют выпивать стакан воды перед едой, чтобы снизить потребление калорий во время приема пищи. Ограничьте потребление углеводов и сахара Чрезмерное потребление углеводов и сахара может привести к набору веса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ограничьте углеводы и добавленные сахара: рафинированные углеводы и добавленные сахара могут привести к увеличению веса и энергетическим проблемам. Сосредоточьтесь на замену их сложных углеводов, таких как цельные зерна, и сократите потребление сладких закусок, газированных напитков и десертов. Избегайте переедания Определите свой размер порции и избегайте переедания Фото: Алексей Колчин © URA.RU Следите за тем, какого размера ваша порция и избегайте переедания, чтобы обеспечить дефицит калорий и достижение целей по весу. Постоянный размер порции поможет избежать переедания и неприятных последствий в виде лишних килограммов. Ограничьте употребление алкоголя Чрезмерное употребление алкоголя особенно вредно после 30 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чрезмерное употребление алкоголя, особенно после 30 лет, может привести к ряду проблем со здоровьем, среди которых диабет, высокое давление, замедление мыслительных процессов. Спиртные напитки — одни из главных врагов похудение: алкоголь замедляет окисление жиров даже при однократном приеме, что, конечно же, мешает снижению веса. Кроме того, алкоголь возбуждает аппетит и снижает контроль, что приводит к перееданию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После 30 лет организму обычно требуется меньше энергии, так как происходят первые изменения в работе обмена веществ, поэтому не все способы, которые помогали в похудении раньше, будут так же эффективны. Эксперты портала India.com делятся пятью простыми советами идеального рациона. О том, как питаться, чтобы держать себя в форме — в материале URA.RU. Самое главное правило после тридцати лет — рацион должен быть сбалансированным по БЖУ. Сосредоточьтесь на продуктах, богатых белками (рыба, яйца, фасоль и другие бобовые) — их употребление поможет поддержать мышечную массу и ускорит метаболизм. Если добавить их в рацион, чувство сытости будет сохраняться дольше. Пейте много воды — ее достаточное употребление улучшает обмен веществ, разжижает кровь и ускоряет процессы кровообращения, что поможет в потере веса. Эксперты советуют выпивать стакан воды перед едой, чтобы снизить потребление калорий во время приема пищи. Ограничьте углеводы и добавленные сахара: рафинированные углеводы и добавленные сахара могут привести к увеличению веса и энергетическим проблемам. Сосредоточьтесь на замену их сложных углеводов, таких как цельные зерна, и сократите потребление сладких закусок, газированных напитков и десертов. Следите за тем, какого размера ваша порция и избегайте переедания, чтобы обеспечить дефицит калорий и достижение целей по весу. Постоянный размер порции поможет избежать переедания и неприятных последствий в виде лишних килограммов. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно после 30 лет, может привести к ряду проблем со здоровьем, среди которых диабет, высокое давление, замедление мыслительных процессов. Спиртные напитки — одни из главных врагов похудение: алкоголь замедляет окисление жиров даже при однократном приеме, что, конечно же, мешает снижению веса. Кроме того, алкоголь возбуждает аппетит и снижает контроль, что приводит к перееданию.