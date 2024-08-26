Иномарка въехала в попутно движущуюся фуру
В Миассе на трассе М-5 26 августа ввели реверсивное движение из-за влетевшей в фуру иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
«На 1793 километре трассы М-5 водитель на EXEED LX совершил столкновение с попутным Iveco. На участке введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. По предварительным данным, он выбрал небезопасную дистанцию.
Водитель иномарки получил травмы
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