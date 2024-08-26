На челябинской трассе М-5 из-за влетевшей в фуру иномарки ввели реверс. Фото

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Иномарка въехала в попутно движущуюся фуру
Иномарка въехала в попутно движущуюся фуру Фото:

В Миассе на трассе М-5 26 августа ввели реверсивное движение из-за влетевшей в фуру иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

«На 1793 километре трассы М-5 водитель на EXEED LX совершил столкновение с попутным Iveco. На участке введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. По предварительным данным, он выбрал небезопасную дистанцию.

Водитель иномарки получил травмы
Водитель иномарки получил травмы
Фото:

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В Миассе на трассе М-5 26 августа ввели реверсивное движение из-за влетевшей в фуру иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. «На 1793 километре трассы М-5 водитель на EXEED LX совершил столкновение с попутным Iveco. На участке введено реверсивное движение», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. По предварительным данным, он выбрал небезопасную дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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