Путин наградил шестерых свердловчан за подвиги на СВО

Шестерым свердловчанам вручили награды, которые ранее были присвоены им указами президента России Владимира Путина. Их вручил военный комиссар Сергей Денисенко и глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Вручили государственные награды, награды Министерства обороны нашим землякам, которые с честью выполнили свой воинский долг. Некоторые из них, к сожалению, ценой собственной жизни... За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден „Орденом мужества“ младший сержант Теляков Алексей Александрович. Посмертно», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, «Орденом мужества» был посмертно награжден ефрейтор Дмитрий Сташков. За самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден «Орденом мужества» младший сержант Евгений Субботкин. Также «Орденом мужества» посмертно был награжден Сергей Хлестов — его награду передали брату погибшего.
Медалью «За отвагу» был награжден рядовой Алексей Батанов. Также медаль «За боевые отличия» получил старший сержант Анатолий Михайлов.
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