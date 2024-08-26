26 августа 2024

Путин наградил шестерых свердловчан за подвиги на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоторые награды выделили родственникам погибших военных
Некоторые награды выделили родственникам погибших военных Фото:

Шестерым свердловчанам вручили награды, которые ранее были присвоены им указами президента России Владимира Путина. Их вручил военный комиссар Сергей Денисенко и глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Вручили государственные награды, награды Министерства обороны нашим землякам, которые с честью выполнили свой воинский долг. Некоторые из них, к сожалению, ценой собственной жизни... За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден „Орденом мужества“ младший сержант Теляков Алексей Александрович. Посмертно», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, «Орденом мужества» был посмертно награжден ефрейтор Дмитрий Сташков. За самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден «Орденом мужества» младший сержант Евгений Субботкин. Также «Орденом мужества» посмертно был награжден Сергей Хлестов — его награду передали брату погибшего.

Медалью «За отвагу» был награжден рядовой Алексей Батанов. Также медаль «За боевые отличия» получил старший сержант Анатолий Михайлов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шестерым свердловчанам вручили награды, которые ранее были присвоены им указами президента России Владимира Путина. Их вручил военный комиссар Сергей Денисенко и глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Вручили государственные награды, награды Министерства обороны нашим землякам, которые с честью выполнили свой воинский долг. Некоторые из них, к сожалению, ценой собственной жизни... За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден „Орденом мужества“ младший сержант Теляков Алексей Александрович. Посмертно», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, «Орденом мужества» был посмертно награжден ефрейтор Дмитрий Сташков. За самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден «Орденом мужества» младший сержант Евгений Субботкин. Также «Орденом мужества» посмертно был награжден Сергей Хлестов — его награду передали брату погибшего. Медалью «За отвагу» был награжден рядовой Алексей Батанов. Также медаль «За боевые отличия» получил старший сержант Анатолий Михайлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...