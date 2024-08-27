Жены хоккеистов, модели и владелицы бутиков: где сейчас победительницы «Мисс Екатеринбург»

Победительницы «Мисс Екатеринбург» становятся моделями и блогерами

27 августа 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Некоторые мисс отказываются от модельной карьеры, потому что она им совсем неинтересна Фото: Размик Закарян © URA.RU Меньше чем две недели назад в Екатеринбурге выбрали новую городскую красавицу — ей стала 19-летняя Алена Козлова. Многие участницы верят, что конкурс дает шанс на профессиональный рост, но на деле оказывается, что не все готовы продолжать быть медийными личностями. URA.RU разобралось, чем сейчас занимаются обладательницы статуса «Мисс Екатеринбург» последних 10 лет. София Никитчук (2014) Благодаря конкурсу девушка родом из Снежинска (Челябинская область) получила путевку в богатую и успешную жизнь. После победы в «Мисс Екатеринбург» София участвовала в «Мисс Россия», ее все чаще стали приглашать для съемок в рекламе и клипах. В 2018 году она вошла в Putin Team, издала книгу и даже на общественных началах стала помощником депутата Госдумы Сергея Кривоносова, но позже отошла от дел. Уралочке приписывали роман с футболистом Федором Смоловым, певцом Николаев Басковым, миллиардером Романом Абрамовичем. Но до сих пор неизвестно, есть возлюбленный у модели или нет. Сейчас у Софии свой салон красоты Nikiso Space и одноименный бренд одежды в Москве и Дубае. Она частая гостья на светских тусовках, много путешествует по миру, занимается спортом и выступает в роли модели. Никитчук на награждении «Мисс Екатеринбург» в 2014 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Так София выглядит сейчас Фото: nikitchuksofi в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Владислава Тарасова (2015) Когда девушка стала главной красавицей города, она училась на факультете «Философии» в Уральском федеральном университете (УрФУ). Влада признавалась, что она очень домашний человек и уезжать из Екатеринбурга не планирует. В 2015 году екатеринбурженка встречалась с экс-нападающим «Автомобилиста» Денисом Мингалеевым, но продолжились ли отношения — неизвестно. Пять лет назад у Владиславы родился сын, девушка же позиционирует себя как блогер. Недавно имя Тарасовой всплыло в СМИ в связи ее 30-летием: на ее день рождения выступал певец Niletto, а также на вечеринке в загородном поселке засветились две «Мисс Екатеринбург»: Нина Стрельцова (2010) и Елизавета Аниховская (2016). Владислава получила титул самой красивой девушки Екатеринбурга в 21 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU Девушка сидела в жюри на «Мисс Екатеринбург» в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Елизавета Аниховская (2016) Когда на девушку обрушилась слава, ей было 18 лет, училась она в художественном училище им. Шадра на реставратора икон. Сразу после победы Елизавета стала помощницей (на тот момент) мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом). В 2019 году главная красавица города поступила в Академию им. Штиглица на факультет реставрации масляной живописи, участвовала в шоу «План Б», где боролась за сердце шоумена Тимура Батрутдинова и даже вошла в число его фавориток. Сейчас девушке 26 лет, летом 2024 года она вышла замуж за 29-летнего хоккеиста «Адмирала» Александра Коннова. Пара отметила свадьбу в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Елизавета развивается как бьюти-блогер: в соцсетях она делится находками косметики, одежды и рассказывает об уходе за собой. Елизавету называли «тургеневской красавицей» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Девушка вместе со своим мужем Александром Конновым Фото: elizaveta_anikhovskaya в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Анастасия Каунова (2017) 18-летняя студентка архитектурного университета родилась в Казахстане, но семья переехала в Екатеринбург, когда Анастасии было два года. После победы девушка говорила, что хочет реализовать себя как модель, но на переезд в Москву долго не решалась. Судя по соцсетям 25-летней Анастасии, она все же переехала в столицу, где успешно работает моделью — все соцсети пестрят фотографиям со съемок. Также она стала лицом известного бренда часов Jacob & Co. Девушка много путешествует по миру, среди стран, которые она посетила — Греция, Испания, Франция, ОАЭ, Швейцария, Нидерланды и многие другие. Такой девушка победила на конкурсе красоты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сейчас Анастасия сильно изменилась Фото: kaunova.nastya в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Арина Верина (2018) Уроженка Краснотурьинска получила титул «Мисс Екатеринбург», когда ей было 20 лет. Затем красоту девушки отметили на общероссийском конкурсе, где Арина стала вице-мисс Россия. Известно, что победительница 2018 года окончила колледж искусств и культуры в Екатеринбурге по специальности «Хореограф-педагог», выступала в группе поддержки ХК «Автомобилист». Сейчас Арина живет в Москве, продвигает свой бренд одежды OUFRE и много путешествует. Недавно победительница конкурса красоты ездила в Южную Африку. О личной жизни девушка не распространяется. Уралочка победила в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арина часто путешествует по миру Фото: arinaverinaa в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Виктория Вершинина (2019) Девушка стала «Мисс Екатеринбург» в 22 года, к тому моменту Виктория имела опыт участия в конкурсах красоты, успела поработать в 19 лет в США, окончить школу на «отлично» и получить красный диплом маркетолога. После победы финалистка отучилась в магистратуре в Санкт-Петербурге и Германии. По сравнению с другими победительницами, девушка не так популярна в соцсетях: у нее чуть больше полутора тысяч подписчиков. Пару лет назад о себе Виктория писала, что ей нравится путешествовать, выходить из зоны комфорта, ее совершенно не привлекает офисная рутина. Участница планировала открыть свою школу английского языка, но, судя по соцсетям, этого пока не случилось. О личной жизни Виктория не распространяется, но однажды в посте писала: «Мои ровесники играют свадьбы, берут квартиры в ипотеку, рожают детей. А я просто смирилась с тем, что я другая». Красавица о своем титуле в соцсетях особо не распространяется Фото: Анна Майорова © URA.RU Судя по соцсетям, девушка вернулась в Екатеринбург Фото: vvvershinina в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Злата Помурзина (2020) Мисс родилась в Перми, но в восьмой класс пошла уже в Екатеринбурге. Девушка оказалась не только красоткой, но и успешной фигуристкой: стала двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России, серебряным призером Чемпионата мира. Злата хочет посвятить всю свою жизнь только спорту, пока же только преподает фигурное катание. В 2024 году девушка получила два высших образования в Уральском федеральном университете (международный и корпоративный менеджмент) и еще раздумывает по поводу магистратуры. Пока Злата входит в команду WEDDING.LULU и организовывает свадьбы. Сама же мисс получила предложение руки и сердца этим летом от 22-летнего игрока ХК «Автомобилист» Данила Мыльникова. «Мисс Екатеринбург» Помурзина стала в 18 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Предложение Злате Данил сделал в июне 2024 года Фото: pomurzinazlata в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Виолетта Сараева (2021) Финалистка родилась в Кушве. Виолетта — творческая личность: играла на фортепиано, занималась академическим и эстрадным вокалом. После школы поступила в Уральский институт управления РАНХиГС на «Государственное управление и правовое регулирование» и переехала в Екатеринбург. Будучи на третьем курсе — в 19 лет — заполучила титул самой красивой девушки города. После окончания института в 2023 году Виолетта осталась в родном институте. Она стала начальником отдела молодежной политики вуза, чтобы делать жизнь студентов интереснее и ярче. Также Виолетта возглавила патриотический клуб «Витязь». Виолетта передавала корону победительнице в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Красавица вошла в топ-10 «Мисс Россия-2022» Фото: страница Виолетты Сараевой во «ВКонтакте» Татьяна Кузьмина (2022) Родилась девушка в семье военных в Чите, но позже они переехали в Екатеринбург. Во время победы в конкурсе 20-летняя девушка училась на четвертом курсе РАНХиГС на факультете государственного и муниципального управления, проходила практику в отделе по физической культуре, спорту и образованию в администрации Ленинского района. В 2024 году Татьяна стала амбассадором проекта U’FASHION, который направлен на поддержку уральских дизайнеров, участвовала в рекламных съемках. Также она поступила в УрФУ в магистратуру на исторический факультет, вела прогноз погоды на ОТВ. Судя по соцсетям, девушка не стремится реализовать себя как модель: Татьяна ранее признавалась, что она домоседка и хотела бы связать свою жизнь с госслужбой. Тогда самую красивую девушку города выбирали победительницы прошлых лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Татьяна не особо публичная мисс Фото: tatianaakuzminaa в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Александра Кузнецова (2023) 21-летняя победительница родилась в Екатеринбурге, увлекается сквошем, лепкой и игрой на фортепьяно. В 2021 году уже участвовала в конкурсе, но выиграть не смогла, поэтому попытала счастье второй раз. Александра окончила УрГЭУ по специальности «Бухгалтер-экономист» — пошла по стопам родных, но стала ретушером, чем занимается и по сей день. Иногда девушка выступает моделью на фотосессиях. Год, когда Александра участвовала, стал уникальным: мисс тогда впервые дефилировали на широкую публику Фото: Илья Московец © URA.RU Девушка, как и предыдущая победительница, достаточно скромна в ведении социальных сетей Фото: kuznetsovasashaa в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Алена Козлова (2024) История Алены перекликается с рассказом Александры Кузнецовой — участвовала, но не выиграла, пришла за реваншем. Девушка учится на четвертом курсе колледжа транспортного строительства по специальности «Гостиничное дело», преподает дефиле и фотопозирование, раскручивает свои украшения из бисера под брендом «ЯРКАЯ». Буквально недавно Алена выступила в качестве модели на показе в «Гринвиче» в рамках недели моды UF LAB. Также ее лицо можно встретить на главном сайте пространства Hi-Light. Новая городская красавица призналась, что пока не планирует участвовать в «Мисс Россия», потому что ей хочется посвятить себя работе и учебе — на носу написание диплома. У Алены есть молодой человек Тимофей, они учатся в одном колледже. Путевку на Мальдивы, которую подарили победительнице в этом году, екатеринбурженка разделит не с ним, а с мамой. Алена заявила, что об этом с молодым человеком они договорились заранее. Девушка участвовала в конкурсе на 300-летии города, но не выиграла Фото: Илья Московец © URA.RU Но корона все же досталась Козловой, хоть и спустя год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А вот и молодой человек Алены Фото: banshe.aa в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Меньше чем две недели назад в Екатеринбурге выбрали новую городскую красавицу — ей стала 19-летняя Алена Козлова. Многие участницы верят, что конкурс дает шанс на профессиональный рост, но на деле оказывается, что не все готовы продолжать быть медийными личностями. URA.RU разобралось, чем сейчас занимаются обладательницы статуса «Мисс Екатеринбург» последних 10 лет. Благодаря конкурсу девушка родом из Снежинска (Челябинская область) получила путевку в богатую и успешную жизнь. После победы в «Мисс Екатеринбург» София участвовала в «Мисс Россия», ее все чаще стали приглашать для съемок в рекламе и клипах. В 2018 году она вошла в Putin Team, издала книгу и даже на общественных началах стала помощником депутата Госдумы Сергея Кривоносова, но позже отошла от дел. Уралочке приписывали роман с футболистом Федором Смоловым, певцом Николаев Басковым, миллиардером Романом Абрамовичем. Но до сих пор неизвестно, есть возлюбленный у модели или нет. Сейчас у Софии свой салон красоты Nikiso Space и одноименный бренд одежды в Москве и Дубае. Она частая гостья на светских тусовках, много путешествует по миру, занимается спортом и выступает в роли модели. Когда девушка стала главной красавицей города, она училась на факультете «Философии» в Уральском федеральном университете (УрФУ). Влада признавалась, что она очень домашний человек и уезжать из Екатеринбурга не планирует. В 2015 году екатеринбурженка встречалась с экс-нападающим «Автомобилиста» Денисом Мингалеевым, но продолжились ли отношения — неизвестно. Пять лет назад у Владиславы родился сын, девушка же позиционирует себя как блогер. Недавно имя Тарасовой всплыло в СМИ в связи ее 30-летием: на ее день рождения выступал певец Niletto, а также на вечеринке в загородном поселке засветились две «Мисс Екатеринбург»: Нина Стрельцова (2010) и Елизавета Аниховская (2016). Когда на девушку обрушилась слава, ей было 18 лет, училась она в художественном училище им. Шадра на реставратора икон. Сразу после победы Елизавета стала помощницей (на тот момент) мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом). В 2019 году главная красавица города поступила в Академию им. Штиглица на факультет реставрации масляной живописи, участвовала в шоу «План Б», где боролась за сердце шоумена Тимура Батрутдинова и даже вошла в число его фавориток. Сейчас девушке 26 лет, летом 2024 года она вышла замуж за 29-летнего хоккеиста «Адмирала» Александра Коннова. Пара отметила свадьбу в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Елизавета развивается как бьюти-блогер: в соцсетях она делится находками косметики, одежды и рассказывает об уходе за собой. 18-летняя студентка архитектурного университета родилась в Казахстане, но семья переехала в Екатеринбург, когда Анастасии было два года. После победы девушка говорила, что хочет реализовать себя как модель, но на переезд в Москву долго не решалась. Судя по соцсетям 25-летней Анастасии, она все же переехала в столицу, где успешно работает моделью — все соцсети пестрят фотографиям со съемок. Также она стала лицом известного бренда часов Jacob & Co. Девушка много путешествует по миру, среди стран, которые она посетила — Греция, Испания, Франция, ОАЭ, Швейцария, Нидерланды и многие другие. Уроженка Краснотурьинска получила титул «Мисс Екатеринбург», когда ей было 20 лет. Затем красоту девушки отметили на общероссийском конкурсе, где Арина стала вице-мисс Россия. Известно, что победительница 2018 года окончила колледж искусств и культуры в Екатеринбурге по специальности «Хореограф-педагог», выступала в группе поддержки ХК «Автомобилист». Сейчас Арина живет в Москве, продвигает свой бренд одежды OUFRE и много путешествует. Недавно победительница конкурса красоты ездила в Южную Африку. О личной жизни девушка не распространяется. Девушка стала «Мисс Екатеринбург» в 22 года, к тому моменту Виктория имела опыт участия в конкурсах красоты, успела поработать в 19 лет в США, окончить школу на «отлично» и получить красный диплом маркетолога. После победы финалистка отучилась в магистратуре в Санкт-Петербурге и Германии. По сравнению с другими победительницами, девушка не так популярна в соцсетях: у нее чуть больше полутора тысяч подписчиков. Пару лет назад о себе Виктория писала, что ей нравится путешествовать, выходить из зоны комфорта, ее совершенно не привлекает офисная рутина. Участница планировала открыть свою школу английского языка, но, судя по соцсетям, этого пока не случилось. О личной жизни Виктория не распространяется, но однажды в посте писала: «Мои ровесники играют свадьбы, берут квартиры в ипотеку, рожают детей. А я просто смирилась с тем, что я другая». Мисс родилась в Перми, но в восьмой класс пошла уже в Екатеринбурге. Девушка оказалась не только красоткой, но и успешной фигуристкой: стала двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России, серебряным призером Чемпионата мира. Злата хочет посвятить всю свою жизнь только спорту, пока же только преподает фигурное катание. В 2024 году девушка получила два высших образования в Уральском федеральном университете (международный и корпоративный менеджмент) и еще раздумывает по поводу магистратуры. Пока Злата входит в команду WEDDING.LULU и организовывает свадьбы. Сама же мисс получила предложение руки и сердца этим летом от 22-летнего игрока ХК «Автомобилист» Данила Мыльникова. Финалистка родилась в Кушве. Виолетта — творческая личность: играла на фортепиано, занималась академическим и эстрадным вокалом. После школы поступила в Уральский институт управления РАНХиГС на «Государственное управление и правовое регулирование» и переехала в Екатеринбург. Будучи на третьем курсе — в 19 лет — заполучила титул самой красивой девушки города. После окончания института в 2023 году Виолетта осталась в родном институте. Она стала начальником отдела молодежной политики вуза, чтобы делать жизнь студентов интереснее и ярче. Также Виолетта возглавила патриотический клуб «Витязь». Родилась девушка в семье военных в Чите, но позже они переехали в Екатеринбург. Во время победы в конкурсе 20-летняя девушка училась на четвертом курсе РАНХиГС на факультете государственного и муниципального управления, проходила практику в отделе по физической культуре, спорту и образованию в администрации Ленинского района. В 2024 году Татьяна стала амбассадором проекта U’FASHION, который направлен на поддержку уральских дизайнеров, участвовала в рекламных съемках. Также она поступила в УрФУ в магистратуру на исторический факультет, вела прогноз погоды на ОТВ. Судя по соцсетям, девушка не стремится реализовать себя как модель: Татьяна ранее признавалась, что она домоседка и хотела бы связать свою жизнь с госслужбой. 21-летняя победительница родилась в Екатеринбурге, увлекается сквошем, лепкой и игрой на фортепьяно. В 2021 году уже участвовала в конкурсе, но выиграть не смогла, поэтому попытала счастье второй раз. Александра окончила УрГЭУ по специальности «Бухгалтер-экономист» — пошла по стопам родных, но стала ретушером, чем занимается и по сей день. Иногда девушка выступает моделью на фотосессиях. История Алены перекликается с рассказом Александры Кузнецовой — участвовала, но не выиграла, пришла за реваншем. Девушка учится на четвертом курсе колледжа транспортного строительства по специальности «Гостиничное дело», преподает дефиле и фотопозирование, раскручивает свои украшения из бисера под брендом «ЯРКАЯ». Буквально недавно Алена выступила в качестве модели на показе в «Гринвиче» в рамках недели моды UF LAB. Также ее лицо можно встретить на главном сайте пространства Hi-Light. Новая городская красавица призналась, что пока не планирует участвовать в «Мисс Россия», потому что ей хочется посвятить себя работе и учебе — на носу написание диплома. У Алены есть молодой человек Тимофей, они учатся в одном колледже. Путевку на Мальдивы, которую подарили победительнице в этом году, екатеринбурженка разделит не с ним, а с мамой. Алена заявила, что об этом с молодым человеком они договорились заранее.