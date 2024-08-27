27 августа 2024

Центр Челябинска перекроют ради светомузыкального шоу 29 и 30 августа

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Возложение цветов 9 мая. Челябинск, полиция, перекрытие улиц
Для безопасности зрителей несколько челябинских улиц на время станут пешеходными (фото из архива) Фото:

На время открытия светомузыкального фонтана в Челябинске 30 августа на несколько часов будет закрыто движение в центре города. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

«По улице 8 Марта (от улицы Каслинская до улицы Кирова) движение транспорта будет полностью закрыто с 19:00 29 августа до 23:00 30 августа. По улицам Красная и Кирова (от улицы Труда до улицы Братьев Кашириных) транспорт не будет ходить 30 августа с 18:00 до 23:00», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска. Об изменениях в работе общественного транспорта обещали сообщить позднее.

Новый светомузыкальный фонтан, который расположился на набережной реки Миасс, будет воспроизводить композицию, записанную челябинским симфоническим оркестром. В пресс-службе правительства области уточнили, что гостями мероприятия станут председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Торжественная церемония открытия состоится 30 августа. В в 19:30 начнется музыкальная программа, а в 21:10 пройдет выступление хедлайнера Маши Зайцевой.

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На время открытия светомузыкального фонтана в Челябинске 30 августа на несколько часов будет закрыто движение в центре города. Об этом сообщили в мэрии областного центра. «По улице 8 Марта (от улицы Каслинская до улицы Кирова) движение транспорта будет полностью закрыто с 19:00 29 августа до 23:00 30 августа. По улицам Красная и Кирова (от улицы Труда до улицы Братьев Кашириных) транспорт не будет ходить 30 августа с 18:00 до 23:00», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска. Об изменениях в работе общественного транспорта обещали сообщить позднее. Новый светомузыкальный фонтан, который расположился на набережной реки Миасс, будет воспроизводить композицию, записанную челябинским симфоническим оркестром. В пресс-службе правительства области уточнили, что гостями мероприятия станут председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Торжественная церемония открытия состоится 30 августа. В в 19:30 начнется музыкальная программа, а в 21:10 пройдет выступление хедлайнера Маши Зайцевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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