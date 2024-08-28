Свердловчан предупредили о паводке и подтоплениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
В небольших водоемах может подняться уровень воды Фото:

В Свердловской области в результате сильных дождей поднимется уровень воды в реках, из-за чего возможны подтопления. Такое сообщение опубликовал telegram-канал «Уральский Гидрометцентр».

«В четверг и пятницу, 29—30 августа, в районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках. Не исключено подтопление пониженных участков местности», — говорится в посте.

Кроме ливней в регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и крупный град. Свердловское МЧС обратилось к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в результате сильных дождей поднимется уровень воды в реках, из-за чего возможны подтопления. Такое сообщение опубликовал telegram-канал «Уральский Гидрометцентр». «В четверг и пятницу, 29—30 августа, в районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках. Не исключено подтопление пониженных участков местности», — говорится в посте. Кроме ливней в регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и крупный град. Свердловское МЧС обратилось к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...