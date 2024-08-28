Свердловчан предупредили о паводке и подтоплениях

В Свердловской области в результате сильных дождей поднимется уровень воды в реках, из-за чего возможны подтопления. Такое сообщение опубликовал telegram-канал «Уральский Гидрометцентр».
«В четверг и пятницу, 29—30 августа, в районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках. Не исключено подтопление пониженных участков местности», — говорится в посте.
Кроме ливней в регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и крупный град. Свердловское МЧС обратилось к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности.
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