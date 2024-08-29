Звездный фотограф URA.RU переходит к спикеру заксо

Фотограф URA.RU Владимир Жабриков переходит работать к спикеру заксо

29 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Владимир Жабриков проработал в агентстве 11 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Фотограф URA.RU Владимир Жабриков переходит на работу в команду председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной. С сентября он будет освещать ее работу и работу других топовых свердловских депутатов. Что известно о легендарном сотруднике информагентства и какими кадрами он запомнился, — в нашем материале. Владимир Жабриков пришел трудиться в URA.RU 11 лет назад — сначала внештатно, а потом уже в нашей команде. За это время он был для коллег более чем фотографом: к нему часто обращались за советом журналисты, редакторы, SMM-специалисты и другие сотрудники редакции. «Работать с Вовой было хорошо и спокойно, он настоящий профессионал своего дела — внимательный и дотошный к любым мелочам. На него всегда и во всем можно было положиться. На выездах и заданиях мы были в одной связке, и на Вове были не только фото: он помогал задавать вопросы, доставал ценные контакты, направлял и подсказывал. Он очень хороший товарищ», — сказали коллеги. К своей новой работе — в недавно созданном управлении информационной политики заксо — Жабриков приступит с 1 сентября. Агентству свой уход он объяснил желанием перемен. «Это были славные и очень насыщенные 11 лет, компания дала мне большой опыт. Но теперь я захотел попробовать себя на новом поприще», — сказал фотограф. Редакция URA.RU благодарит Владимира Жабрикова за совместные годы работы и радуется за депутатов заксо, которые получили высококлассного специалиста. Удачи на новом месте! Фото Владимира Жабрикова 2013 года: Фото Владимира Жабрикова 2014 года: Фото Владимира Жабрикова 2015 года: Фото Владимира Жабрикова 2016 года: Фото Владимира Жабрикова 2017 года: Фото Владимира Жабрикова 2018 года: Фото Владимира Жабрикова 2019 года: Фото Владимира Жабрикова 2020 года: Фото Владимира Жабрикова 2021 года: Фото Владимира Жабрикова 2022 года: Фото Владимира Жабрикова 2023 года: Фото Владимира Жабрикова 2024 года: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фотограф URA.RU Владимир Жабриков переходит на работу в команду председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной. С сентября он будет освещать ее работу и работу других топовых свердловских депутатов. Что известно о легендарном сотруднике информагентства и какими кадрами он запомнился, — в нашем материале. Владимир Жабриков пришел трудиться в URA.RU 11 лет назад — сначала внештатно, а потом уже в нашей команде. За это время он был для коллег более чем фотографом: к нему часто обращались за советом журналисты, редакторы, SMM-специалисты и другие сотрудники редакции. «Работать с Вовой было хорошо и спокойно, он настоящий профессионал своего дела — внимательный и дотошный к любым мелочам. На него всегда и во всем можно было положиться. На выездах и заданиях мы были в одной связке, и на Вове были не только фото: он помогал задавать вопросы, доставал ценные контакты, направлял и подсказывал. Он очень хороший товарищ», — сказали коллеги. К своей новой работе — в недавно созданном управлении информационной политики заксо — Жабриков приступит с 1 сентября. Агентству свой уход он объяснил желанием перемен. «Это были славные и очень насыщенные 11 лет, компания дала мне большой опыт. Но теперь я захотел попробовать себя на новом поприще», — сказал фотограф. Редакция URA.RU благодарит Владимира Жабрикова за совместные годы работы и радуется за депутатов заксо, которые получили высококлассного специалиста. Удачи на новом месте! Фото Владимира Жабрикова 2013 года: Фото Владимира Жабрикова 2014 года: Фото Владимира Жабрикова 2015 года: Фото Владимира Жабрикова 2016 года: Фото Владимира Жабрикова 2017 года: Фото Владимира Жабрикова 2018 года: Фото Владимира Жабрикова 2019 года: Фото Владимира Жабрикова 2020 года: Фото Владимира Жабрикова 2021 года: Фото Владимира Жабрикова 2022 года: Фото Владимира Жабрикова 2023 года: Фото Владимира Жабрикова 2024 года: