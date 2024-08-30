30 августа 2024

Пермяки проводят в последний путь старейшего священнослужителя епархии

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Клипарт. Пермь, свеча, часовня, храм, церковь, монастырь, огонь, религия, христианство, православие, праздник
Скончался старейший пермский клирик Фото:

В Перми простятся с клириком Николаем Тетериным, который ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили представители Пермской епархии.

«Отпевание протоиерея Николая Тетерина состоится 1 сентября, по окончании Божественной литургии, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Запруд Перми. Клирик умер 30 августа, он был старейшим в епархии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пермской митрополии РПЦ.

С 2002 года Тетерин был почетным настоятелем Петропавловского собора в Перми. В 2020 году его перевели за штат по состоянию здоровья, отметили в епархии.

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В Перми простятся с клириком Николаем Тетериным, который ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили представители Пермской епархии. «Отпевание протоиерея Николая Тетерина состоится 1 сентября, по окончании Божественной литургии, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Запруд Перми. Клирик умер 30 августа, он был старейшим в епархии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пермской митрополии РПЦ. С 2002 года Тетерин был почетным настоятелем Петропавловского собора в Перми. В 2020 году его перевели за штат по состоянию здоровья, отметили в епархии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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