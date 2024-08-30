Пермяки проводят в последний путь старейшего священнослужителя епархии

31 августа 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Скончался старейший пермский клирик Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми простятся с клириком Николаем Тетериным, который ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили представители Пермской епархии. «Отпевание протоиерея Николая Тетерина состоится 1 сентября, по окончании Божественной литургии, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Запруд Перми. Клирик умер 30 августа, он был старейшим в епархии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пермской митрополии РПЦ. С 2002 года Тетерин был почетным настоятелем Петропавловского собора в Перми. В 2020 году его перевели за штат по состоянию здоровья, отметили в епархии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми простятся с клириком Николаем Тетериным, который ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили представители Пермской епархии. «Отпевание протоиерея Николая Тетерина состоится 1 сентября, по окончании Божественной литургии, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Запруд Перми. Клирик умер 30 августа, он был старейшим в епархии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пермской митрополии РПЦ. С 2002 года Тетерин был почетным настоятелем Петропавловского собора в Перми. В 2020 году его перевели за штат по состоянию здоровья, отметили в епархии.