Пермяки проводят в последний путь старейшего священнослужителя епархии

В Перми простятся с клириком Николаем Тетериным, который ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили представители Пермской епархии.
«Отпевание протоиерея Николая Тетерина состоится 1 сентября, по окончании Божественной литургии, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Запруд Перми. Клирик умер 30 августа, он был старейшим в епархии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пермской митрополии РПЦ.
С 2002 года Тетерин был почетным настоятелем Петропавловского собора в Перми. В 2020 году его перевели за штат по состоянию здоровья, отметили в епархии.
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