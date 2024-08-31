Пермские власти не смогли оспорить решение о передаче бомбоубежищ

Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Соликамска в удовлетворении иска о признании недействительной безвозмездную передачу бомбоубежищ городу. Об этом говорится в материалах дела.
«Администрации Соликамска отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения территориального управления Росимущества о безвозмездной передаче городу объектов федерального имущества. Спор был рассмотрен в закрытом судебном заседании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на решение суда.
Сообщалось, что по мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны является незаконным. С аналогичным заявлением в суд обращались власти Лысьвенского округа.
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Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Соликамска в удовлетворении иска о признании недействительной безвозмездную передачу бомбоубежищ городу. Об этом говорится в материалах дела. «Администрации Соликамска отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения территориального управления Росимущества о безвозмездной передаче городу объектов федерального имущества. Спор был рассмотрен в закрытом судебном заседании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на решение суда. Сообщалось, что по мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны является незаконным. С аналогичным заявлением в суд обращались власти Лысьвенского округа.