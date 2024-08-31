Общество Пермские власти не смогли оспорить решение о передаче бомбоубежищ 01 сентября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + Суд отказал администрации Соликамска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Соликамска в удовлетворении иска о признании недействительной безвозмездную передачу бомбоубежищ городу. Об этом говорится в материалах дела. «Администрации Соликамска отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения территориального управления Росимущества о безвозмездной передаче городу объектов федерального имущества. Спор был рассмотрен в закрытом судебном заседании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на решение суда. Сообщалось, что по мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны является незаконным. С аналогичным заявлением в суд обращались власти Лысьвенского округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Соликамска в удовлетворении иска о признании недействительной безвозмездную передачу бомбоубежищ городу. Об этом говорится в материалах дела. «Администрации Соликамска отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения территориального управления Росимущества о безвозмездной передаче городу объектов федерального имущества. Спор был рассмотрен в закрытом судебном заседании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на решение суда. Сообщалось, что по мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны является незаконным. С аналогичным заявлением в суд обращались власти Лысьвенского округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям