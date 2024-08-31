Работник банка похитила сбережения у 30 челябинцев

01 сентября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Противоправную деятельность банковского работника пресекли оперативники Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области работник банка похитила деньги у тридцати вкладчиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудник банка подозревается в хищении денег у вкладчиков. От действий жительницы Варненского района пострадали 30 человек. Возбужденно уголовное дело», — отмечает пресс-служба ведомства. Полицейские установили, что подозреваемая изготавливала фиктивные доверенности от имени вкладчиков для снятия денег в кассе. В дальнейшем эти средства женщина переводила на свои подконтрольные счета и присваивала деньги. В настоящее время установлены тридцать пострадавших вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму порядка десяти миллионов рублей. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области работник банка похитила деньги у тридцати вкладчиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудник банка подозревается в хищении денег у вкладчиков. От действий жительницы Варненского района пострадали 30 человек. Возбужденно уголовное дело», — отмечает пресс-служба ведомства. Полицейские установили, что подозреваемая изготавливала фиктивные доверенности от имени вкладчиков для снятия денег в кассе. В дальнейшем эти средства женщина переводила на свои подконтрольные счета и присваивала деньги. В настоящее время установлены тридцать пострадавших вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму порядка десяти миллионов рублей. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.