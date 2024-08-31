Работник банка похитила сбережения у 30 челябинцев

В Челябинской области работник банка похитила деньги у тридцати вкладчиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудник банка подозревается в хищении денег у вкладчиков. От действий жительницы Варненского района пострадали 30 человек. Возбужденно уголовное дело», — отмечает пресс-служба ведомства.
Полицейские установили, что подозреваемая изготавливала фиктивные доверенности от имени вкладчиков для снятия денег в кассе. В дальнейшем эти средства женщина переводила на свои подконтрольные счета и присваивала деньги.
В настоящее время установлены тридцать пострадавших вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму порядка десяти миллионов рублей. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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