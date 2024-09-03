«Беззаконие в квадрате»: Захарова раскрыла, как Украина хочет манипулировать МУС в своих интересах

Захарова: Украина хочет вывести своих граждан из юрисдикции МУС

03 сентября 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что Киев манипулирует МУС в своих интересах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Украина своим законопроектом о ратификации Римского статута с поправками на самом деле планирует использовать Международный уголовный суд (МУС) в своих интересах. По ее словам, Киев планирует вывести своих граждан из-под юрисдикции суда, при этом сохраняя возможность уголовного преследования граждан других стран. «По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям. <…> Киев возводит беззаконие в квадрат», — заявила Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Она также уверена, что своими действиями Украина хочет дать собственным военным карт-бланш на преступления. Еще в августе украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута. При этом подписание документа произошло с оговорками. Это и позволило МИД РФ сделать собственные выводы. В МИД Украины также заявили, что МУС оказался беспомощным перед Путиным, передает «Национальная служба новостей». Заявление прозвучало после того, как президент РФ приехал в Монголию и его не арестовали. Сама РФ не поддерживает юрисдикцию суда. В прошлом году МВД объявило в розыск председателя МУС, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Украина своим законопроектом о ратификации Римского статута с поправками на самом деле планирует использовать Международный уголовный суд (МУС) в своих интересах. По ее словам, Киев планирует вывести своих граждан из-под юрисдикции суда, при этом сохраняя возможность уголовного преследования граждан других стран. «По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям. <…> Киев возводит беззаконие в квадрат», — заявила Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Она также уверена, что своими действиями Украина хочет дать собственным военным карт-бланш на преступления. Еще в августе украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута. При этом подписание документа произошло с оговорками. Это и позволило МИД РФ сделать собственные выводы. В МИД Украины также заявили, что МУС оказался беспомощным перед Путиным, передает «Национальная служба новостей». Заявление прозвучало после того, как президент РФ приехал в Монголию и его не арестовали. Сама РФ не поддерживает юрисдикцию суда. В прошлом году МВД объявило в розыск председателя МУС, передает РАПСИ.