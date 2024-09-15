Санкции против России оказали положительное влияние. Введение продовольственного эмбарго позволило стране полностью заместить импорт продуктов собственным производством. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Когда мы ввели продовольственное эмбарго, это было рискованно, но спустя 10 лет мы заменили весь ассортимент своими продуктами. Такие решения иногда оказывают положительное влияние», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Зарубин указал на вводимые недружественными странами санкции против российских алмазов и титана, задаваясь вопросом о способах их приобретения. Песков объяснил, что международные рынки сложны и не спешат отказываться от российской продукции, даже ввиду санкций. Существуют альтернативные логистические пути, но они увеличивают затраты и цены, негативно влияя на мировую экономику.
Он отметил, что осторожные решения необходимы, так как потеря позиций на рынке может занять десятилетия для восстановления. Песков также подчеркнул важность поддержки российских позиций на международных рынках, чтобы избежать замещения другими странами.
Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что западные санкции поспособствовали развитию российской промышленности. На встрече с рабочими в Челябинске в феврале он отмечал, что ограничения привели к росту заказов и возникновению новых компетенций, которые активно применяются в разных сферах.
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