Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» раскрыл все данные по используемой ВСУ военной технике в Курской области. По его словам, ВСУ применяли широкий спектр иностранного вооружения, поступившего из многих стран, таких как Франция, Германия, США и Австралия.
«Здесь можно найти все что угодно вообще. Мы даже двумя „камикадзе“ поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс (ЗРК)», — передает слова «Аида» РИА Новости. Он добавил, что ВСУ используют широкий спектр западной бронетехники, включая австралийские Bushmaster, немецкие Marder и Leopard, американские Stryker и MaxxPro.
Также задействованы советские танки Т-72. Отряд «Аида» дважды подвергся атакам американских РСЗО HIMARS за четыре недели боев, заключил командир.
Российские войска 15 сентября разгромили колонну техники НАТО, поставленную Украине, в Курской области. Были уничтожены американские самоходные артиллерийские установки М109, бронетранспортеры Stryker и другая техника. Остатки техники обнаружены у села Гоголевка. Кроме того, морские пехотинцы Черноморского флота захватили американский бронетранспортер MaxxPro, принадлежавший 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, передает RT.
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