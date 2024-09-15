Боец «Ахмата» сдал все явки и пароли по используемой ВСУ технике в Курской области

Командир отряда «Аид»: ВСУ используют всю иностранную технику, доступную им
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ВСУ наступали на Курскую область на немецких танках Leopard, заявил командир "Ахмата"
ВСУ наступали на Курскую область на немецких танках Leopard, заявил командир "Ахмата" Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» раскрыл все данные по используемой ВСУ военной технике в Курской области. По его словам, ВСУ применяли широкий спектр иностранного вооружения, поступившего из многих стран, таких как Франция, Германия, США и Австралия.

«Здесь можно найти все что угодно вообще. Мы даже двумя „камикадзе“ поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс (ЗРК)», — передает слова «Аида» РИА Новости. Он добавил, что ВСУ используют широкий спектр западной бронетехники, включая австралийские Bushmaster, немецкие Marder и Leopard, американские Stryker и MaxxPro.

Также задействованы советские танки Т-72. Отряд «Аида» дважды подвергся атакам американских РСЗО HIMARS за четыре недели боев, заключил командир.

Российские войска 15 сентября разгромили колонну техники НАТО, поставленную Украине, в Курской области. Были уничтожены американские самоходные артиллерийские установки М109, бронетранспортеры Stryker и другая техника. Остатки техники обнаружены у села Гоголевка. Кроме того, морские пехотинцы Черноморского флота захватили американский бронетранспортер MaxxPro, принадлежавший 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, передает RT.

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Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» раскрыл все данные по используемой ВСУ военной технике в Курской области. По его словам, ВСУ применяли широкий спектр иностранного вооружения, поступившего из многих стран, таких как Франция, Германия, США и Австралия. «Здесь можно найти все что угодно вообще. Мы даже двумя „камикадзе“ поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс (ЗРК)», — передает слова «Аида» РИА Новости. Он добавил, что ВСУ используют широкий спектр западной бронетехники, включая австралийские Bushmaster, немецкие Marder и Leopard, американские Stryker и MaxxPro. Также задействованы советские танки Т-72. Отряд «Аида» дважды подвергся атакам американских РСЗО HIMARS за четыре недели боев, заключил командир. Российские войска 15 сентября разгромили колонну техники НАТО, поставленную Украине, в Курской области. Были уничтожены американские самоходные артиллерийские установки М109, бронетранспортеры Stryker и другая техника. Остатки техники обнаружены у села Гоголевка. Кроме того, морские пехотинцы Черноморского флота захватили американский бронетранспортер MaxxPro, принадлежавший 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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