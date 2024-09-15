Жительница Курской области заявила, что ВСУ держали ее знакомых в подвалах

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ВСУ в Курской области держали местных жителей в подвалах и убивали их на улице Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области украинские военные держали местных жителей в подвалах, а некоторых расстреливали прямо на улице. Об этом сообщила жительница Беловского района региона Нина.

«Нина Владимировна, Беловский район, село Озерки. Руки, ноги затрусились, сумку хватаю. Не помню, закрывала, не закрывала дом даже. В кустах сидели, пережидали. А они стреляли. <…> Например, в Суджанском там в подвалах подзапертые сидят», — заявила Нина во время общения со следователем. Ее слова передает ТАСС.

Также женщина уточнила, что в Плехово Суджанского района ВСУ убили мужчину. Он шел по улице, там же его расстреляли. Кроме того, в ходе разговора с следователями Нина предоставила фотографии, которые, как она утверждает, документируют последствия преступлений армии Украины. На фотографиях запечатлены воронки от снарядов и повреждения, вызванные боеприпасами, заряженными шариками.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на данный момент ВСУ выживают из-под Курска. ВС РФ начала масштабное контрнаступление в регионе, освободив уже несколько населенных пунктов. Среди них Мартыновка и Снагость.

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В Курской области украинские военные держали местных жителей в подвалах, а некоторых расстреливали прямо на улице. Об этом сообщила жительница Беловского района региона Нина. «Нина Владимировна, Беловский район, село Озерки. Руки, ноги затрусились, сумку хватаю. Не помню, закрывала, не закрывала дом даже. В кустах сидели, пережидали. А они стреляли. <…> Например, в Суджанском там в подвалах подзапертые сидят», — заявила Нина во время общения со следователем. Ее слова передает ТАСС. Также женщина уточнила, что в Плехово Суджанского района ВСУ убили мужчину. Он шел по улице, там же его расстреляли. Кроме того, в ходе разговора с следователями Нина предоставила фотографии, которые, как она утверждает, документируют последствия преступлений армии Украины. На фотографиях запечатлены воронки от снарядов и повреждения, вызванные боеприпасами, заряженными шариками. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на данный момент ВСУ выживают из-под Курска. ВС РФ начала масштабное контрнаступление в регионе, освободив уже несколько населенных пунктов. Среди них Мартыновка и Снагость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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