Командир назвал город, в который стягиваются силы ВСУ в Курской области

Командир отряда «Аид»: ВСУ стягивают большие силы в город Суджа Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ пытаются стянуть свои основные формирования в Суджи
ВСУ пытаются стянуть свои основные формирования в Суджи Фото:
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Командир одного из отрядов с позывным «Аид» сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются сконцентрировать свои силы в районе города Суджа Курской области. По его словам, российские военные препятствуют этому, не позволяя противнику создать ударную группировку.

«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда (в Суджу — прим. URA.RU) стягивать», — заявил командир, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что ВС РФ оперативно реагирует на любые действия ВСУ.

По словам командира, ситуация в регионе остается сложной, и действия российских войск направлены на недопущение формирования значительных сил противника, что могло бы изменить баланс сил в регионе.

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Командир одного из отрядов с позывным «Аид» сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются сконцентрировать свои силы в районе города Суджа Курской области. По его словам, российские военные препятствуют этому, не позволяя противнику создать ударную группировку. «Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда (в Суджу — прим. URA.RU) стягивать», — заявил командир, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что ВС РФ оперативно реагирует на любые действия ВСУ. По словам командира, ситуация в регионе остается сложной, и действия российских войск направлены на недопущение формирования значительных сил противника, что могло бы изменить баланс сил в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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