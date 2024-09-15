Командир назвал город, в который стягиваются силы ВСУ в Курской области

Командир одного из отрядов с позывным «Аид» сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются сконцентрировать свои силы в районе города Суджа Курской области. По его словам, российские военные препятствуют этому, не позволяя противнику создать ударную группировку.
«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда (в Суджу — прим. URA.RU) стягивать», — заявил командир, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что ВС РФ оперативно реагирует на любые действия ВСУ.
По словам командира, ситуация в регионе остается сложной, и действия российских войск направлены на недопущение формирования значительных сил противника, что могло бы изменить баланс сил в регионе.
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