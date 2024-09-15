HR-специалист рассказала о новом тренде на рынке труда

HR-специалист Лоикова: в РФ растет спрос на гибридный график работы
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Гибридный график работы становится очень популярным, заявила Лоикова
Гибридный график работы становится очень популярным, заявила Лоикова Фото:

На российском рынке труда растет спрос на гибридный график работы, что проявляется в увеличении откликов на такие вакансии. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

«В России зафиксирован рост спроса на гибридный график работы. Откликов на вакансии с подобными условиями намного больше», — передает слова Лоиковой интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эксперт отметила, что гибридный график работы, предполагающий четыре дня в офисе и один — из дома, становится все более распространенным.

Работодатели предпочитают этот формат, так как он позволяет контролировать сотрудников и оперативно реагировать на ситуации, что повышает эффективность. Основные преимущества офиса заключаются в возможностях для встреч и обсуждений, а живое общение становится важным аспектом работы, заключила HR-специалист.

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На российском рынке труда растет спрос на гибридный график работы, что проявляется в увеличении откликов на такие вакансии. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лоикова. «В России зафиксирован рост спроса на гибридный график работы. Откликов на вакансии с подобными условиями намного больше», — передает слова Лоиковой интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эксперт отметила, что гибридный график работы, предполагающий четыре дня в офисе и один — из дома, становится все более распространенным. Работодатели предпочитают этот формат, так как он позволяет контролировать сотрудников и оперативно реагировать на ситуации, что повышает эффективность. Основные преимущества офиса заключаются в возможностях для встреч и обсуждений, а живое общение становится важным аспектом работы, заключила HR-специалист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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