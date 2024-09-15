Первые космические туристы вернулись на Землю после выхода в открытый космос

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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, космический корабль, планета земля, иллюминатор, космический аппарат
Туристы, которые впервые вышли в открытый космос, вернулись на Землю Фото:

Первые космические туристы, отправившиеся в открытый космос, вернулись на Землю. Их корабль Crew Dragon совершил успешное приземление у берегов Флориды. Об этом сообщила компания SpaceX.

«Приземление „Дракона“ подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю, Сара Джиллис, Анна Менон, Джаред Айзекман, Скотт Потит», — сообщила компания в соцсети Х. Экипаж успешно завершил свой полет в рамках миссии Polaris Dawn.

Астронавты вышли в открытый космос в 06:12 по времени Восточного побережья США. Экипаж Polaris Dawn 11 сентября начал проводить исследования на околоземной орбите. В экспедиции приняли участие миллиардер Джаред Айзекман, военный летчик Скотт Потит, а также инженеры Space X Сара Джиллис и Анна Менон. Однако в открытый космос вышли только Айзекман и Джиллис.

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Первые космические туристы, отправившиеся в открытый космос, вернулись на Землю. Их корабль Crew Dragon совершил успешное приземление у берегов Флориды. Об этом сообщила компания SpaceX. «Приземление „Дракона“ подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю, Сара Джиллис, Анна Менон, Джаред Айзекман, Скотт Потит», — сообщила компания в соцсети Х. Экипаж успешно завершил свой полет в рамках миссии Polaris Dawn. Астронавты вышли в открытый космос в 06:12 по времени Восточного побережья США. Экипаж Polaris Dawn 11 сентября начал проводить исследования на околоземной орбите. В экспедиции приняли участие миллиардер Джаред Айзекман, военный летчик Скотт Потит, а также инженеры Space X Сара Джиллис и Анна Менон. Однако в открытый космос вышли только Айзекман и Джиллис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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