Первые космические туристы вернулись на Землю после выхода в открытый космос

Первые космические туристы, отправившиеся в открытый космос, вернулись на Землю. Их корабль Crew Dragon совершил успешное приземление у берегов Флориды. Об этом сообщила компания SpaceX.
«Приземление „Дракона“ подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю, Сара Джиллис, Анна Менон, Джаред Айзекман, Скотт Потит», — сообщила компания в соцсети Х. Экипаж успешно завершил свой полет в рамках миссии Polaris Dawn.
Астронавты вышли в открытый космос в 06:12 по времени Восточного побережья США. Экипаж Polaris Dawn 11 сентября начал проводить исследования на околоземной орбите. В экспедиции приняли участие миллиардер Джаред Айзекман, военный летчик Скотт Потит, а также инженеры Space X Сара Джиллис и Анна Менон. Однако в открытый космос вышли только Айзекман и Джиллис.
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