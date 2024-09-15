ВСУ атаковали промышленное здание в Белгородской области, ранен мужчина

Украинский дрон сбит системой ПВО в селе Раменском в Белгородской области. В результате атаки повреждение получило промышленное здание, также был ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит беспилотный летательный аппарат», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что в результате удара был ранен мирный житель. Он госпитализирован с осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья. Сейчас мужчине оказывается помощь в городской больнице №2.
Также из-за атаки ВСУ повреждена кровля промышленного здания. На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.
Ранее Гладков сообщил о непростой ситуации вблизи Шебекино из-за атаки ВСУ, которая привела к возгоранию подстилки в лесном массиве. По его словам, ситуация в регионе остается непростой. Однако для ликвидации последствий есть все силы и средства.
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Украинский дрон сбит системой ПВО в селе Раменском в Белгородской области. В результате атаки повреждение получило промышленное здание, также был ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит беспилотный летательный аппарат», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что в результате удара был ранен мирный житель. Он госпитализирован с осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья. Сейчас мужчине оказывается помощь в городской больнице №2. Также из-за атаки ВСУ повреждена кровля промышленного здания. На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о последствиях уточняется. Ранее Гладков сообщил о непростой ситуации вблизи Шебекино из-за атаки ВСУ, которая привела к возгоранию подстилки в лесном массиве. По его словам, ситуация в регионе остается непростой. Однако для ликвидации последствий есть все силы и средства.