Россиянам напомнили об увеличении пособий вслед за МРОТ в 2025 году

В 2025 году в России планируется повышение МРОТ до 22,4 тысячи рублей, что повлечет за собой увеличение пособий. Зарплата работников на полной ставке не должна быть ниже установленного МРОТ, а доплаты за особенности работы и районные коэффициенты будут добавляться к этой сумме.
«По действующему законодательству зарплаты сотрудников, работающих на полную ставку, не могут быть ниже МРОТ. Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы», — пишет «Парламентская газета». Там добавили, что МРОТ также используется для расчета различных выплат, включая алименты.
Если нет судебного решения, алименты составляют четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих и половину — на троих и более. Пособия по беременности и родам зависят от среднего дохода за два предыдущих года; при стаже менее шести месяцев пособие не превысит МРОТ. В регионах учитываются районные коэффициенты. МРОТ также влияет на больничные и госсубсидии для работодателей, нанимающих ветеранов и инвалидов.
В Госдуме депутаты ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили увеличить пособие по уходу за ребенком младше 1,5 лет до 60% от среднего заработка. Слуцкий отметил, что текущие выплаты недостаточны для выживания, особенно для матерей-одиночек. Депутаты также предложили установить минимальное пособие на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе.
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