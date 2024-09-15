На Украине рассказали о несуществующей армии из тысяч военных

На Украине обнаружена несуществующая армия из тысяч военнослужащих, которые официально числятся за пределами штатов подразделений и не получают положенную зарплату. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их „нет“». — говорится в публикации издания. По их данным, военные, не числящиеся в кадровых списках, получают символическую выплату «за звание», составляющую около 500 — 600 гривен в месяц, в то время как они не могут устроиться на другую работу из-за статуса, сохраняемого в ВСУ.
Согласно рассказам пострадавших военнослужащих, такие ситуации возникают из-за различных обстоятельств, включая получение травм вне боевых действий и нахождение на длительном лечении, во время которого их оставляют без должного ухода. Командиры вынуждены выводить солдат «за штат», чтобы подразделение формально соответствовало требованиям боеспособности и не нуждалось в пополнении.
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