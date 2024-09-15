На Украине рассказали о несуществующей армии из тысяч военных

«Страна.ua»: На Украине находится «заштатная армия» из тысяч военнослужащих ВСУ
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На Украине нашли "заштатную армию" из тысяч военнослужащих
На Украине нашли "заштатную армию" из тысяч военнослужащих Фото:

На Украине обнаружена несуществующая армия из тысяч военнослужащих, которые официально числятся за пределами штатов подразделений и не получают положенную зарплату. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их „нет“». — говорится в публикации издания. По их данным, военные, не числящиеся в кадровых списках, получают символическую выплату «за звание», составляющую около 500 — 600 гривен в месяц, в то время как они не могут устроиться на другую работу из-за статуса, сохраняемого в ВСУ.

Согласно рассказам пострадавших военнослужащих, такие ситуации возникают из-за различных обстоятельств, включая получение травм вне боевых действий и нахождение на длительном лечении, во время которого их оставляют без должного ухода. Командиры вынуждены выводить солдат «за штат», чтобы подразделение формально соответствовало требованиям боеспособности и не нуждалось в пополнении.

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На Украине обнаружена несуществующая армия из тысяч военнослужащих, которые официально числятся за пределами штатов подразделений и не получают положенную зарплату. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их „нет“». — говорится в публикации издания. По их данным, военные, не числящиеся в кадровых списках, получают символическую выплату «за звание», составляющую около 500 — 600 гривен в месяц, в то время как они не могут устроиться на другую работу из-за статуса, сохраняемого в ВСУ. Согласно рассказам пострадавших военнослужащих, такие ситуации возникают из-за различных обстоятельств, включая получение травм вне боевых действий и нахождение на длительном лечении, во время которого их оставляют без должного ухода. Командиры вынуждены выводить солдат «за штат», чтобы подразделение формально соответствовало требованиям боеспособности и не нуждалось в пополнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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