В челябинском городе построят новую школу на месте старой. Фото, видео

03 сентября 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Решение о строительстве новой школы принято в ходе поездки Текслера в Верхний Уфалей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Нижний Уфалей, входящего в состав города Верхний Уфалей Челябинской области, построят новую школу взамен старой. Об этом 3 сентября в ходе поездки заявил губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Я смотрел обращения жителей, в Нижнем Уфалее есть старая школа. Сегодня принято принципиальное решение взамен старой школы строить новый объект», — отметил Текслер. Губернатор добавил, что уже дал поручение минстрою региона. Объект планируется открыть уже в 2025 году. Губернатор рассказал, что один из корпусов старой школы был построен в 19-м веке, второй — до середины 20-го века. Ни о каком капремонте либо реконструкции речи быть не может, детям нужна новая школа. В ходе поездки в Верхний Уфалей Текслер устроил разнос строителям газовой блочной котельной, которые не успели запустить объект до конца лета. В сентябре ответственные пообещали губернатору закончить все работы, отопление жителям дадут вовремя. Также Текслер посетил стройплощадку нового цинкового электролизного завода. С главой региона обсудили вопросы экологии, кадрового обеспечения и планы развития. Кроме того, глава региона посетил городскую библиотеку имени Туркина, где работает творческий кружок по сборке кубика Рубика. Один из школьников собрал головоломку, лично перемешанную губернатором, за считанные секунды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Нижний Уфалей, входящего в состав города Верхний Уфалей Челябинской области, построят новую школу взамен старой. Об этом 3 сентября в ходе поездки заявил губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Я смотрел обращения жителей, в Нижнем Уфалее есть старая школа. Сегодня принято принципиальное решение взамен старой школы строить новый объект», — отметил Текслер. Губернатор добавил, что уже дал поручение минстрою региона. Объект планируется открыть уже в 2025 году. Губернатор рассказал, что один из корпусов старой школы был построен в 19-м веке, второй — до середины 20-го века. Ни о каком капремонте либо реконструкции речи быть не может, детям нужна новая школа. В ходе поездки в Верхний Уфалей Текслер устроил разнос строителям газовой блочной котельной, которые не успели запустить объект до конца лета. В сентябре ответственные пообещали губернатору закончить все работы, отопление жителям дадут вовремя. Также Текслер посетил стройплощадку нового цинкового электролизного завода. С главой региона обсудили вопросы экологии, кадрового обеспечения и планы развития. Кроме того, глава региона посетил городскую библиотеку имени Туркина, где работает творческий кружок по сборке кубика Рубика. Один из школьников собрал головоломку, лично перемешанную губернатором, за считанные секунды.