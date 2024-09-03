03 сентября 2024

Сказочный дом на берегу озера продают в Свердловской области за 22 миллиона. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Краеведческий музей "Дом Мешкова". Пермь, ткацкий станок, крестьянская изба
Продавец уверяет, что с годами дом обретает больший шарм (фото из архива) Фото:

В поселке Калиново (Свердловская область) за 22 миллиона рублей продают сказочный дом, фасады которого напоминают картины известных художников. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.

«Сказочный дом на берегу чистейшего озера Таватуй! Спроектирован из круглых бревен, архитекторами Эконoмовым и Смирновой. Фасады дома решены в стиле „сказочного модерна“ и созвучны с работами Васнецова, Билибина, Поленова», — пишет автор объявления.

На цокольном этаже двухэтажного дома располагается спортзал, котельная, плотницкая, столярная мастерская, скважина и котельная. По словам продавца, с течением времени дом приобретает «еще больший шарм».

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В поселке Калиново (Свердловская область) за 22 миллиона рублей продают сказочный дом, фасады которого напоминают картины известных художников. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Сказочный дом на берегу чистейшего озера Таватуй! Спроектирован из круглых бревен, архитекторами Эконoмовым и Смирновой. Фасады дома решены в стиле „сказочного модерна“ и созвучны с работами Васнецова, Билибина, Поленова», — пишет автор объявления. На цокольном этаже двухэтажного дома располагается спортзал, котельная, плотницкая, столярная мастерская, скважина и котельная. По словам продавца, с течением времени дом приобретает «еще больший шарм».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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