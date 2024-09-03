В поселке Калиново (Свердловская область) за 22 миллиона рублей продают сказочный дом, фасады которого напоминают картины известных художников. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.
«Сказочный дом на берегу чистейшего озера Таватуй! Спроектирован из круглых бревен, архитекторами Эконoмовым и Смирновой. Фасады дома решены в стиле „сказочного модерна“ и созвучны с работами Васнецова, Билибина, Поленова», — пишет автор объявления.
На цокольном этаже двухэтажного дома располагается спортзал, котельная, плотницкая, столярная мастерская, скважина и котельная. По словам продавца, с течением времени дом приобретает «еще больший шарм».
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