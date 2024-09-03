Сказочный дом на берегу озера продают в Свердловской области за 22 миллиона. Скрин

04 сентября 2024 в 03:49 Размер текста - 17 +

Продавец уверяет, что с годами дом обретает больший шарм (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Калиново (Свердловская область) за 22 миллиона рублей продают сказочный дом, фасады которого напоминают картины известных художников. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Сказочный дом на берегу чистейшего озера Таватуй! Спроектирован из круглых бревен, архитекторами Эконoмовым и Смирновой. Фасады дома решены в стиле „сказочного модерна“ и созвучны с работами Васнецова, Билибина, Поленова», — пишет автор объявления. На цокольном этаже двухэтажного дома располагается спортзал, котельная, плотницкая, столярная мастерская, скважина и котельная. По словам продавца, с течением времени дом приобретает «еще больший шарм». сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Калиново (Свердловская область) за 22 миллиона рублей продают сказочный дом, фасады которого напоминают картины известных художников. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Сказочный дом на берегу чистейшего озера Таватуй! Спроектирован из круглых бревен, архитекторами Эконoмовым и Смирновой. Фасады дома решены в стиле „сказочного модерна“ и созвучны с работами Васнецова, Билибина, Поленова», — пишет автор объявления. На цокольном этаже двухэтажного дома располагается спортзал, котельная, плотницкая, столярная мастерская, скважина и котельная. По словам продавца, с течением времени дом приобретает «еще больший шарм».