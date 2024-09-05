В Челябинске изменятся маршруты двух автобусов. Карта

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
На основном маршруте будут строить водопровод Фото:

В Челябинске с 9 сентября изменят маршруты движения двух автобусов большого класса: 55с и 57с. Их направят в обход участка от Центральной проходной до станции Межозерная, так как здесь начнут строить водопровод в поселок Развязка.

«Автобусы большого класса не смогут проехать на участке от Центральной проходной до станции Межозерная. Строительство водовода в поселок Развязка», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 9 сентября автобус 55с отправится по следующему маршруту: Мамина — Комарова — Мехколонна 7 — Центральная проходная — Конструктора Духова — Комарова — Мамина. Автобус 57с пойдет по маршруту Мамина — Танкистов — Мехколонна 7 — Центральная проходная — Конструктора Духова — Танкистов — Мамина. Дата окончания работ не анонсируется.

Автобусы большого класса не пойдут по привычному маршруту
Автобусы большого класса не пойдут по привычному маршруту

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В Челябинске с 9 сентября изменят маршруты движения двух автобусов большого класса: 55с и 57с. Их направят в обход участка от Центральной проходной до станции Межозерная, так как здесь начнут строить водопровод в поселок Развязка. «Автобусы большого класса не смогут проехать на участке от Центральной проходной до станции Межозерная. Строительство водовода в поселок Развязка», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». С 9 сентября автобус 55с отправится по следующему маршруту: Мамина — Комарова — Мехколонна 7 — Центральная проходная — Конструктора Духова — Комарова — Мамина. Автобус 57с пойдет по маршруту Мамина — Танкистов — Мехколонна 7 — Центральная проходная — Конструктора Духова — Танкистов — Мамина. Дата окончания работ не анонсируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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