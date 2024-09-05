На основном маршруте будут строить водопровод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 9 сентября изменят маршруты движения двух автобусов большого класса: 55с и 57с. Их направят в обход участка от Центральной проходной до станции Межозерная, так как здесь начнут строить водопровод в поселок Развязка.

«Автобусы большого класса не смогут проехать на участке от Центральной проходной до станции Межозерная. Строительство водовода в поселок Развязка», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 9 сентября автобус 55с отправится по следующему маршруту: Мамина — Комарова — Мехколонна 7 — Центральная проходная — Конструктора Духова — Комарова — Мамина. Автобус 57с пойдет по маршруту Мамина — Танкистов — Мехколонна 7 — Центральная проходная — Конструктора Духова — Танкистов — Мамина. Дата окончания работ не анонсируется.

Автобусы большого класса не пойдут по привычному маршруту Челябинский общественный транспорт