Открыта самая большая больница Екатеринбурга. Фото

В Академическом районе запустили 10-этажный медцентр
© Служба новостей «URA.RU»
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Учреждение рассчитано на 1,2 тысячи пациентов
Учреждение рассчитано на 1,2 тысячи пациентов Фото:

Новую десятиэтажную центральную клиническую больницы № 6 на 1,2 тысячи пациентов открыли в Академическом районе Екатеринбурга. Поликлинику лично оценили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и другие представители регионального истеблишмента, а также глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова (они были по ВКС), рассказали URA.RU в департаменте информполитики.

«Сегодня в самом молодом, перспективном, энергичном и динамично развивающемся районе Екатеринбурга открывается самая большая и современная поликлиника. Это крупнейший проект по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который мы смогли реализовать благодаря федеральной поддержке», — сказал Куйвашев. В больнице организовано 20 врачебных участков, а площадь здания превышает 17,8 тысячи «квадратов».

По словам Мурашко, архитектура и современный дизайн больницы заслуживают уважения. В свою очередь Голикова добавила, что в Свердловской области существует потребность в обновлении учреждений, так как регион большой и развивается.

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Новую десятиэтажную центральную клиническую больницы № 6 на 1,2 тысячи пациентов открыли в Академическом районе Екатеринбурга. Поликлинику лично оценили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и другие представители регионального истеблишмента, а также глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова (они были по ВКС), рассказали URA.RU в департаменте информполитики. «Сегодня в самом молодом, перспективном, энергичном и динамично развивающемся районе Екатеринбурга открывается самая большая и современная поликлиника. Это крупнейший проект по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который мы смогли реализовать благодаря федеральной поддержке», — сказал Куйвашев. В больнице организовано 20 врачебных участков, а площадь здания превышает 17,8 тысячи «квадратов». По словам Мурашко, архитектура и современный дизайн больницы заслуживают уважения. В свою очередь Голикова добавила, что в Свердловской области существует потребность в обновлении учреждений, так как регион большой и развивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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