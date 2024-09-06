Суд отказался изымать землю в центре Челябинска у фирмы по очистке реки Миасс

Арбитражный суд региона 6 сентября отказался изымать земельные участки в центре Челябинска, которые передавались для экологической реабилитации реки Миасс. Как заявили в пресс-службе арбитража, с иском обращалась прокуратура.
«В судебном заседании судом рассмотрено, оглашена резолютивная часть решения суда. В удовлетворении исковых требований отказано», — заявили в суде.
Заявление надзорное ведомства подало в мае. Ответчиками выступили казенное учреждение «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и подрядчик. Организация передала пять участков. Три из них находятся на улице Набережная Героя России С. А. Кислова, идущей параллельно улице Труда. Остальные расположены в районе плотины ЧГРЭС. Общая площадь объектов составила 84,172 тысячи кв метров.
Исполнителем выбрана компания «Баромембранная технология-сервис» из Владимира. В июле по иску было наложено обеспечение. Подрядчику запретили выполнять работы по договору, однако 27 августа запрет был снят.
При подготовке материала URA.RU направило запросы сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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