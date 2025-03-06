Вышел из колонии и взялся за старое: в Троицке рецидивист расправился с собутыльником

В Троицке (Челябинская область) местный житель стал жертвой убийцы-рецидивиста. Преступник более 40 лет отсидел в колонии за хулиганства, грабежи и убийства, а спустя некоторое время после последней отсидки снова взялся за старое. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений МВД и Следственного комитета РФ, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.
«При отработке лиц, возможно причастных к совершению преступления, оперативники уголовного розыска установили, что последним убитого в его дачном доме навещал сосед. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 76-летний местный житель, который более 40 лет провел в местах лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пресс-службе СКР по региону рассказали, что конфликт между мужчинами случился во время застолья. По итогу рецидивист ударил собутыльника стеклянной бутылкой по голове. После же так называемой «розочкой» порезал шею.
«Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе регионального следкома.
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