Челябинские двигатели для танков отправят в Индию

Министерство обороны Индии заключило контракт с российской компанией «Рособоронэкспорт» на покупку двигателей производства челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» для модернизации танков Т-72. О сделке заявили в военном ведомстве республики.
«В настоящее время индийская армия располагает танками Т-72 мощностью 780 лошадиных сил. Оснащение существующего парка двигателем мощностью 1000 л. с. повысит мобильность на поле боя и наступательные возможности индийской армии», —
Также, по сведениям издания, в рамках соглашения Россия передаст индийскому заводу Armoured Vehicles Nigam Limited технологии для производства этих двигателей. Таким образом РФ поддержит инициативу «Сделано в Индии», которая призвана стимулировать развитие оборонной промышленности в этой стране.
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в 2024 году открыли новый производственный участок форсированных дизельных двигателей на ЧТЗ. Проект направлен на кратное увеличение выпуска силовых агрегатов для танков Т-72Б3М и Т-90М.
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