07 марта 2025

Челябинские двигатели для танков отправят в Индию

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, т-72, танк
Форсированные двигатели для танков Т-72 предоставят Индии Фото:

Министерство обороны Индии заключило контракт с российской компанией «Рособоронэкспорт» на покупку двигателей производства челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» для модернизации танков Т-72. О сделке заявили в военном ведомстве республики.

«В настоящее время индийская армия располагает танками Т-72 мощностью 780 лошадиных сил. Оснащение существующего парка двигателем мощностью 1000 л. с. повысит мобильность на поле боя и наступательные возможности индийской армии», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также, по сведениям издания, в рамках соглашения Россия передаст индийскому заводу Armoured Vehicles Nigam Limited технологии для производства этих двигателей. Таким образом РФ поддержит инициативу «Сделано в Индии», которая призвана стимулировать развитие оборонной промышленности в этой стране.

Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в 2024 году открыли новый производственный участок форсированных дизельных двигателей на ЧТЗ. Проект направлен на кратное увеличение выпуска силовых агрегатов для танков Т-72Б3М и Т-90М.

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Министерство обороны Индии заключило контракт с российской компанией «Рособоронэкспорт» на покупку двигателей производства челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» для модернизации танков Т-72. О сделке заявили в военном ведомстве республики. «В настоящее время индийская армия располагает танками Т-72 мощностью 780 лошадиных сил. Оснащение существующего парка двигателем мощностью 1000 л. с. повысит мобильность на поле боя и наступательные возможности индийской армии», — говорится в пресс-релизе ведомства. Также, по сведениям издания, в рамках соглашения Россия передаст индийскому заводу Armoured Vehicles Nigam Limited технологии для производства этих двигателей. Таким образом РФ поддержит инициативу «Сделано в Индии», которая призвана стимулировать развитие оборонной промышленности в этой стране. Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в 2024 году открыли новый производственный участок форсированных дизельных двигателей на ЧТЗ. Проект направлен на кратное увеличение выпуска силовых агрегатов для танков Т-72Б3М и Т-90М.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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