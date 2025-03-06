06 марта 2025

Челябинкам на 8 Марта стали чаще дарить шарфы, перчатки и iPhone

Wildberries: Челябинкам на 8 Марта стали чаще дарить шарфы, перчатки и iPhone
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вместо сладостей челябинкам подарят шарфы и живые цветы
Вместо сладостей челябинкам подарят шарфы и живые цветы Фото:

Жительницам Челябинской области на 8 Марта не будут дарить дубайский шоколад. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, хотя его продажи и возросли перед праздником, но не так сильно, как у других категорий подарков.

«Жители региона явно следят за правильным питанием и поэтому не скупают сладости и дубайский шоколад к празднику. В целом категория „конфеты и сладости“ выросла всего на 4%. Хотя продажи съедобных букетов увеличились на 36%», — заявили URA.RU в компании.

Анализ продаж в регионе показывает резкий рост интереса к специализированным подарочным наборам на 8 Марта (плюс 180%). Спросом пользуются также ароматические свечи и открытки. Живые цветы оказались на первом месте по росту продаж с увеличением на 200%, что значительно превысило среднероссийские показатели.

В сегменте модных женских аксессуаров наибольшую популярность приобрели шарфы (увеличение на 54%). При этом рост продаж перчаток составил 40%. Аналитики отметили значительное увеличение продаж дорогостоящих товаров, включая iPhone, который вырос на 40%. В период перед праздниками стали популярны и ювелирные украшения, предпочтение челябинцы отдали серьгам (рост на 37%).

В последние дни перед праздниками «МегаФон» спросил у искусственного интеллекта, что можно подарить женщинам. Нейросети предположили, что лучшим подарком будут впечатления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницам Челябинской области на 8 Марта не будут дарить дубайский шоколад. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, хотя его продажи и возросли перед праздником, но не так сильно, как у других категорий подарков. «Жители региона явно следят за правильным питанием и поэтому не скупают сладости и дубайский шоколад к празднику. В целом категория „конфеты и сладости“ выросла всего на 4%. Хотя продажи съедобных букетов увеличились на 36%», — заявили URA.RU в компании. Анализ продаж в регионе показывает резкий рост интереса к специализированным подарочным наборам на 8 Марта (плюс 180%). Спросом пользуются также ароматические свечи и открытки. Живые цветы оказались на первом месте по росту продаж с увеличением на 200%, что значительно превысило среднероссийские показатели. В сегменте модных женских аксессуаров наибольшую популярность приобрели шарфы (увеличение на 54%). При этом рост продаж перчаток составил 40%. Аналитики отметили значительное увеличение продаж дорогостоящих товаров, включая iPhone, который вырос на 40%. В период перед праздниками стали популярны и ювелирные украшения, предпочтение челябинцы отдали серьгам (рост на 37%). В последние дни перед праздниками «МегаФон» спросил у искусственного интеллекта, что можно подарить женщинам. Нейросети предположили, что лучшим подарком будут впечатления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...