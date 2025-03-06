Челябинкам на 8 Марта стали чаще дарить шарфы, перчатки и iPhone

Жительницам Челябинской области на 8 Марта не будут дарить дубайский шоколад. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, хотя его продажи и возросли перед праздником, но не так сильно, как у других категорий подарков.
«Жители региона явно следят за правильным питанием и поэтому не скупают сладости и дубайский шоколад к празднику. В целом категория „конфеты и сладости“ выросла всего на 4%. Хотя продажи съедобных букетов увеличились на 36%», — заявили URA.RU в компании.
Анализ продаж в регионе показывает резкий рост интереса к специализированным подарочным наборам на 8 Марта (плюс 180%). Спросом пользуются также ароматические свечи и открытки. Живые цветы оказались на первом месте по росту продаж с увеличением на 200%, что значительно превысило среднероссийские показатели.
В сегменте модных женских аксессуаров наибольшую популярность приобрели шарфы (увеличение на 54%). При этом рост продаж перчаток составил 40%. Аналитики отметили значительное увеличение продаж дорогостоящих товаров, включая iPhone, который вырос на 40%. В период перед праздниками стали популярны и ювелирные украшения, предпочтение челябинцы отдали серьгам (рост на 37%).
В последние дни перед праздниками «МегаФон» спросил у искусственного интеллекта, что можно подарить женщинам. Нейросети предположили, что лучшим подарком будут впечатления.
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