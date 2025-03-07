В мире почти прекратили торговлю кофе

Мировая торговля кофе оказалась на грани остановки: трейдеры и обжарщики сократили закупки до минимума из-за беспрецедентного скачка цен, который пока не приняли розничные сети. Об этом сообщили частники рынка.
«Мировая торговля кофе остановилась из-за резкого роста цен», — передает Reuters. Сообщается, что международные торговцы и производители кофе снизили объемы закупок до минимального уровня. Это связано с тем, что отрасль сталкивается с резким увеличением цен, которые еще предстоит согласовать с розничными продавцами.
На ежегодном съезде Национальной ассоциации кофе США в Хьюстоне представители отрасли выразили потрясение 70%-м ростом фьючерсов на арабику на бирже ICE с ноября 2024 года. Этот контракт служит мировым ориентиром для сделок с кофе. Участники рынка отмечают, что столь резкое удорожание подрывает их возможности и замораживает торговлю.
Генеральный директор компании ELCAFE C.A. из Эквадора Ренан Чуэйри рассказал о сложившейся ситуации. «Обычно к марту мы бы уже распродали весь годовой объем, но сейчас реализовано менее 30% продукции», — отметил он. По его словам, рост цен «съедает денежный поток клиентов», из-за чего у покупателей не хватает средств на закупки. Эксперты прогнозируют, что ситуация может улучшиться лишь при значительном снижении цен или увеличении предложения, например, за счет будущего урожая в Бразилии
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