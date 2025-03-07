Депутаты гордумы поздравили челябинок с Женским днем. Видео

08 марта 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы записали видеопоздравления для жительниц Челябинска Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU Депутаты городской думы Челябинска в честь Международного женского дня записали праздничное видеопоздравления. Они подчеркнули роль женщин в поддержке мужчин, создании уюта и сохранении веры в лучшее, а также отметили стабильность и защиту, которую мужчины готовы предоставить взамен. Депутат гордумы Артем Барбашин, ветеран СВО пожелал женщинам оставаться красивыми, жизнерадостными и терпеливыми. От лица мужчин он гарантировал защиту и стабильность. «Дорогие наши милые девушки, женщины! От себя лично и от лица своего фонда хочу поздравить вас с этим замечательным Женским днем. Хочу сказать как сын, как муж, как отец, что нам, мужчинам, всегда важно ваше понимание, тепло и тот уют, который вы нам дарите. В это непростое время, как никогда, нам важна ваша поддержка», — подчеркнул Барбашин. Депутат гордумы Антон Рыжий, главврач детской поликлиники №8 записал поздравление из «Уральской тайги». Доктор адресовал теплые слова дамам всех возрастов. «Если вы совсем маленькая дама, поздравляю вас с первыми лучками весны, которые позволят вам расцвести и порозоветь. Если вы в подростковом возрасте, поздравляю вас и желаю ощутить те чувства, которые пробуждает весна, ощутить первую любовь и радость», — сказал в поздравлении Рыжий. Депутат также пожелал замужним девушкам испытать новые ощущения, а степенным дамам — насладиться радостью обновления и согреться в лучах солнца. Дам преклонного возраста депутат поздравил с умением пользоваться соцсетями и пожелал им всего наилучшего в этот прекрасный день. Участник СВО, депутат гордумы Евгений Ботов присоединился к поздравлениям. Он пожелал женщинам всегда оставаться источником радости. «Дорогие наши мамы, жены, сестры, дочери и бабушки! Поздравляю вас с праздником весны, с 8 марта. Желаю, чтобы на душе у вас всегда была весна, и вы радовали нас, как яркое весеннее солнышко! Здоровья, счастья, вдохновения» — заявил Ботов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты городской думы Челябинска в честь Международного женского дня записали праздничное видеопоздравления. Они подчеркнули роль женщин в поддержке мужчин, создании уюта и сохранении веры в лучшее, а также отметили стабильность и защиту, которую мужчины готовы предоставить взамен. Депутат гордумы Артем Барбашин, ветеран СВО пожелал женщинам оставаться красивыми, жизнерадостными и терпеливыми. От лица мужчин он гарантировал защиту и стабильность. «Дорогие наши милые девушки, женщины! От себя лично и от лица своего фонда хочу поздравить вас с этим замечательным Женским днем. Хочу сказать как сын, как муж, как отец, что нам, мужчинам, всегда важно ваше понимание, тепло и тот уют, который вы нам дарите. В это непростое время, как никогда, нам важна ваша поддержка», — подчеркнул Барбашин. Депутат гордумы Антон Рыжий, главврач детской поликлиники №8 записал поздравление из «Уральской тайги». Доктор адресовал теплые слова дамам всех возрастов. «Если вы совсем маленькая дама, поздравляю вас с первыми лучками весны, которые позволят вам расцвести и порозоветь. Если вы в подростковом возрасте, поздравляю вас и желаю ощутить те чувства, которые пробуждает весна, ощутить первую любовь и радость», — сказал в поздравлении Рыжий. Депутат также пожелал замужним девушкам испытать новые ощущения, а степенным дамам — насладиться радостью обновления и согреться в лучах солнца. Дам преклонного возраста депутат поздравил с умением пользоваться соцсетями и пожелал им всего наилучшего в этот прекрасный день. Участник СВО, депутат гордумы Евгений Ботов присоединился к поздравлениям. Он пожелал женщинам всегда оставаться источником радости. «Дорогие наши мамы, жены, сестры, дочери и бабушки! Поздравляю вас с праздником весны, с 8 марта. Желаю, чтобы на душе у вас всегда была весна, и вы радовали нас, как яркое весеннее солнышко! Здоровья, счастья, вдохновения» — заявил Ботов.