Фонд «Объединение. РФ», президентом которого является депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин, организовал для женщин из семей бойцов СВО поход в театр на спектакль «Руслан и Людмила». Как сообщил URA.RU Барбашин, эта акция в преддверии 8 марта стала символом признательности и поддержки тем, кто несет на своих плечах заботу о семье и сохраняет веру в лучшее.
«Этот спектакль символ восхищения мужеством и стойкостью женщин. Ведь пока наши бойцы стоят на передовой, женщины берут на себя всю тяжесть домашнего быта и заботу о семье, проявляя невероятную силу. Мы хотели напомнить им, что они — прекрасная половина человечества, заслуживающая поддержку», — подчеркнули в пресс-службе фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», объясняя выбор постановки.
Более 40 женщин, матерей и жен участников СВО, посетили Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки. Особое внимание было уделено жительницам Карабаша (Челябинская область). Для них фонд организовал автобус, чтобы они также могли присоединиться к праздничному мероприятию.
«Самые ценные подарки — это позитивные эмоции, остающиеся в памяти надолго. Мы передали билеты в штаб общественной поддержки, где губернатор Алексей Текслер отметил важность веры, надежды и любви женщин в укрепление силы духа участников СВО, и мы, как общественные деятели, полностью с этим согласны», — заявил Барбашин.
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