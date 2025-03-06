06 марта 2025

Челябинский депутат Барбашин организовал для семей участников СВО поход в театр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барбашин отметил, что ценным подарком в жизни являются позитивные эмоции
Барбашин отметил, что ценным подарком в жизни являются позитивные эмоции Фото:

Фонд «Объединение. РФ», президентом которого является депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин, организовал для женщин из семей бойцов СВО поход в театр на спектакль «Руслан и Людмила». Как сообщил URA.RU Барбашин, эта акция в преддверии 8 марта стала символом признательности и поддержки тем, кто несет на своих плечах заботу о семье и сохраняет веру в лучшее.

«Этот спектакль символ восхищения мужеством и стойкостью женщин. Ведь пока наши бойцы стоят на передовой, женщины берут на себя всю тяжесть домашнего быта и заботу о семье, проявляя невероятную силу. Мы хотели напомнить им, что они — прекрасная половина человечества, заслуживающая поддержку», — подчеркнули в пресс-службе фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», объясняя выбор постановки.

Более 40 женщин, матерей и жен участников СВО, посетили Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки. Особое внимание было уделено жительницам Карабаша (Челябинская область). Для них фонд организовал автобус, чтобы они также могли присоединиться к праздничному мероприятию.

«Самые ценные подарки — это позитивные эмоции, остающиеся в памяти надолго. Мы передали билеты в штаб общественной поддержки, где губернатор Алексей Текслер отметил важность веры, надежды и любви женщин в укрепление силы духа участников СВО, и мы, как общественные деятели, полностью с этим согласны», — заявил Барбашин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фонд «Объединение. РФ», президентом которого является депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин, организовал для женщин из семей бойцов СВО поход в театр на спектакль «Руслан и Людмила». Как сообщил URA.RU Барбашин, эта акция в преддверии 8 марта стала символом признательности и поддержки тем, кто несет на своих плечах заботу о семье и сохраняет веру в лучшее. «Этот спектакль символ восхищения мужеством и стойкостью женщин. Ведь пока наши бойцы стоят на передовой, женщины берут на себя всю тяжесть домашнего быта и заботу о семье, проявляя невероятную силу. Мы хотели напомнить им, что они — прекрасная половина человечества, заслуживающая поддержку», — подчеркнули в пресс-службе фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», объясняя выбор постановки. Более 40 женщин, матерей и жен участников СВО, посетили Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки. Особое внимание было уделено жительницам Карабаша (Челябинская область). Для них фонд организовал автобус, чтобы они также могли присоединиться к праздничному мероприятию. «Самые ценные подарки — это позитивные эмоции, остающиеся в памяти надолго. Мы передали билеты в штаб общественной поддержки, где губернатор Алексей Текслер отметил важность веры, надежды и любви женщин в укрепление силы духа участников СВО, и мы, как общественные деятели, полностью с этим согласны», — заявил Барбашин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...