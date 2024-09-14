Екатеринбуржцы остались без концерта омского рэпера, потерявшего паспорт

15 сентября 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Концерт рэпера перенесли на сутки (архивное фото) Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU Омский рэп-исполнитель Шайни (настоящее имя Никита Поляков) перенес концерт в Екатеринбурге из-за того, что потерял паспорт. Артист и его команда вынуждены были пересесть с самолета на машину, им ехать до уральской столицы около суток. «Сегодня утром мы потеряли паспорт, из-за этого не смогли вылететь в Екатеринбург. Сейчас садимся в тачку и едем к вам, ехать 20 часов из Новосибирска. Не успеем сегодня дать вам шоу. Сделаем концерт завтра, 16 сентября, жду каждого из вас», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Исполнитель также извинился за технические накладки. Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 15 сентября в «Фабрика Event Hall». Выступление — часть тура рэпера по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Омский рэп-исполнитель Шайни (настоящее имя Никита Поляков) перенес концерт в Екатеринбурге из-за того, что потерял паспорт. Артист и его команда вынуждены были пересесть с самолета на машину, им ехать до уральской столицы около суток. «Сегодня утром мы потеряли паспорт, из-за этого не смогли вылететь в Екатеринбург. Сейчас садимся в тачку и едем к вам, ехать 20 часов из Новосибирска. Не успеем сегодня дать вам шоу. Сделаем концерт завтра, 16 сентября, жду каждого из вас», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Исполнитель также извинился за технические накладки. Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 15 сентября в «Фабрика Event Hall». Выступление — часть тура рэпера по России.