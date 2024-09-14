14 сентября 2024

Екатеринбуржцы остались без концерта омского рэпера, потерявшего паспорт

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Фабрика. Екатеринбург, концерт, танец
Концерт рэпера перенесли на сутки (архивное фото) Фото:

Омский рэп-исполнитель Шайни (настоящее имя Никита Поляков) перенес концерт в Екатеринбурге из-за того, что потерял паспорт. Артист и его команда вынуждены были пересесть с самолета на машину, им ехать до уральской столицы около суток.

«Сегодня утром мы потеряли паспорт, из-за этого не смогли вылететь в Екатеринбург. Сейчас садимся в тачку и едем к вам, ехать 20 часов из Новосибирска. Не успеем сегодня дать вам шоу. Сделаем концерт завтра, 16 сентября, жду каждого из вас», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Исполнитель также извинился за технические накладки. Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 15 сентября в «Фабрика Event Hall». Выступление — часть тура рэпера по России.

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Омский рэп-исполнитель Шайни (настоящее имя Никита Поляков) перенес концерт в Екатеринбурге из-за того, что потерял паспорт. Артист и его команда вынуждены были пересесть с самолета на машину, им ехать до уральской столицы около суток. «Сегодня утром мы потеряли паспорт, из-за этого не смогли вылететь в Екатеринбург. Сейчас садимся в тачку и едем к вам, ехать 20 часов из Новосибирска. Не успеем сегодня дать вам шоу. Сделаем концерт завтра, 16 сентября, жду каждого из вас», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Исполнитель также извинился за технические накладки. Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 15 сентября в «Фабрика Event Hall». Выступление — часть тура рэпера по России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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