Екатеринбуржцы остались без концерта омского рэпера, потерявшего паспорт

Омский рэп-исполнитель Шайни (настоящее имя Никита Поляков) перенес концерт в Екатеринбурге из-за того, что потерял паспорт. Артист и его команда вынуждены были пересесть с самолета на машину, им ехать до уральской столицы около суток.
«Сегодня утром мы потеряли паспорт, из-за этого не смогли вылететь в Екатеринбург. Сейчас садимся в тачку и едем к вам, ехать 20 часов из Новосибирска. Не успеем сегодня дать вам шоу. Сделаем концерт завтра, 16 сентября, жду каждого из вас», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Исполнитель также извинился за технические накладки. Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 15 сентября в «Фабрика Event Hall». Выступление — часть тура рэпера по России.
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