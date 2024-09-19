Путин наградил двух свердловчан из окружения Куйвашева

Путин наградил замгубернатора и главу Общественной палаты Свердловской области
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин подписал распоряжение 18 сентября Фото:

Президент России Владимир Путин наградил заместителя губернатора Свердловской области Валерия Чайникова и главу Общественной палаты, фронтмена областного Союза журналистов Александра Левина. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Чайников награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а Левину вручили орден Дружбы. Каждый был отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее благодарностью от главы государства отличился министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чиновника поощрили также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин наградил заместителя губернатора Свердловской области Валерия Чайникова и главу Общественной палаты, фронтмена областного Союза журналистов Александра Левина. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно распоряжению, Чайников награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а Левину вручили орден Дружбы. Каждый был отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Ранее благодарностью от главы государства отличился министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чиновника поощрили также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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