Путин наградил двух свердловчан из окружения Куйвашева

Путин наградил замгубернатора и главу Общественной палаты Свердловской области

Путин подписал распоряжение 18 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил заместителя губернатора Свердловской области Валерия Чайникова и главу Общественной палаты, фронтмена областного Союза журналистов Александра Левина. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Чайников награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а Левину вручили орден Дружбы. Каждый был отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее благодарностью от главы государства отличился министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чиновника поощрили также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.