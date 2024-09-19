Путин наградил двух свердловчан из окружения Куйвашева

Президент России Владимир Путин наградил заместителя губернатора Свердловской области Валерия Чайникова и главу Общественной палаты, фронтмена областного Союза журналистов Александра Левина. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, Чайников награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а Левину вручили орден Дружбы. Каждый был отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее благодарностью от главы государства отличился министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чиновника поощрили также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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