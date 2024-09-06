Путин объявил благодарность свердловскому министру ЖКХ

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Распоряжение Путина опубликовали 6 сентября Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Смирнову Николаю Борисовичу — министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», — следует из распоряжения. Чиновник поощрен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее российский лидер отметил вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова и замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадима Дубичева. Галямов награжден почетной грамотой президента, а Дубичеву объявлена благодарность.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации: Смирнову Николаю Борисовичу — министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», — следует из распоряжения. Чиновник поощрен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Ранее российский лидер отметил вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова и замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадима Дубичева. Галямов награжден почетной грамотой президента, а Дубичеву объявлена благодарность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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