Путин объявил благодарность свердловскому министру ЖКХ

Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Смирнову Николаю Борисовичу — министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», — следует из распоряжения. Чиновник поощрен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее российский лидер отметил вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова и замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадима Дубичева. Галямов награжден почетной грамотой президента, а Дубичеву объявлена благодарность.
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