В Омске школьники сожгли вертолет в обмен на 20 тысяч долларов

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За поджог вертолета школьникам пообещали заплатить 20 тысяч долларов Фото:

В Омске двое 16-летних подростков сожгли вертолет Ми-8. За преступление им пообещали вознаграждение, размером 20 тысяч долларов. Об этом пишет telegram-канал «Baza».

«В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. Школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Парни бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия», — передает telegram-канал. В публикации сообщают, что злоумышленников задержали.

Школьники признались, что получили задание через Telegram. За работу им пообещали заплатить 20 тысяч долларов, однако обещанных денег подростки так и не получили.

Ранее похожий инцидент произошел в Ноябрьске. Там школьники сожгли вертолет, чтобы получить пять миллионов рублей.

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В Омске двое 16-летних подростков сожгли вертолет Ми-8. За преступление им пообещали вознаграждение, размером 20 тысяч долларов. Об этом пишет telegram-канал «Baza». «В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. Школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Парни бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия», — передает telegram-канал. В публикации сообщают, что злоумышленников задержали. Школьники признались, что получили задание через Telegram. За работу им пообещали заплатить 20 тысяч долларов, однако обещанных денег подростки так и не получили. Ранее похожий инцидент произошел в Ноябрьске. Там школьники сожгли вертолет, чтобы получить пять миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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