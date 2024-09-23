В Омске школьники сожгли вертолет в обмен на 20 тысяч долларов

23 сентября 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

За поджог вертолета школьникам пообещали заплатить 20 тысяч долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Омске двое 16-летних подростков сожгли вертолет Ми-8. За преступление им пообещали вознаграждение, размером 20 тысяч долларов. Об этом пишет telegram-канал «Baza». «В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. Школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Парни бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия», — передает telegram-канал. В публикации сообщают, что злоумышленников задержали. Школьники признались, что получили задание через Telegram. За работу им пообещали заплатить 20 тысяч долларов, однако обещанных денег подростки так и не получили. Ранее похожий инцидент произошел в Ноябрьске. Там школьники сожгли вертолет, чтобы получить пять миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Омске двое 16-летних подростков сожгли вертолет Ми-8. За преступление им пообещали вознаграждение, размером 20 тысяч долларов. Об этом пишет telegram-канал «Baza». «В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. Школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Парни бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия», — передает telegram-канал. В публикации сообщают, что злоумышленников задержали. Школьники признались, что получили задание через Telegram. За работу им пообещали заплатить 20 тысяч долларов, однако обещанных денег подростки так и не получили. Ранее похожий инцидент произошел в Ноябрьске. Там школьники сожгли вертолет, чтобы получить пять миллионов рублей.