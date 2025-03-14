Россия, Китай и Иран обсудили два важных вопроса

Россия, Китай и Иран провели переговоры в Пекине. Обсуждались вопросы ядерной программы и отмена незаконных международных санкций. Встреча прходила среди делегаций МИД стран.
«Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций», — приводит РИА новости сообщение главы китайского МИДа Ма Чжаосюй. Также переговоры были сосредоточены на аспектах иранской ядерной программы.
Еще в 2015 году был подписан всеобъемлющий план, который ограничивал ядерную программу Ирана. В обмена обещалось снятие международных санкций. Однако в 2018 году Вашингтон вышел из сделки и ввел новые ограничения против страны.
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