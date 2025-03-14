Россия, Китай и Иран обсудили два важных вопроса

Россия, Китай и Иран требуют отмены всех незаконных санкций
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Главы МИД РФ, Китая и Ирана требут отмены незаконных санкций
Главы МИД РФ, Китая и Ирана требут отмены незаконных санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия, Китай и Иран провели переговоры в Пекине. Обсуждались вопросы ядерной программы и отмена незаконных международных санкций. Встреча прходила среди делегаций МИД стран.

«Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций», — приводит РИА новости сообщение главы китайского МИДа Ма Чжаосюй. Также переговоры были сосредоточены на аспектах иранской ядерной программы. 

Еще в 2015 году был подписан всеобъемлющий план, который ограничивал ядерную программу Ирана. В обмена обещалось снятие международных санкций. Однако в 2018 году Вашингтон вышел из сделки и ввел новые ограничения против страны. 

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Россия, Китай и Иран провели переговоры в Пекине. Обсуждались вопросы ядерной программы и отмена незаконных международных санкций. Встреча прходила среди делегаций МИД стран. «Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций», — приводит РИА новости сообщение главы китайского МИДа Ма Чжаосюй. Также переговоры были сосредоточены на аспектах иранской ядерной программы.  Еще в 2015 году был подписан всеобъемлющий план, который ограничивал ядерную программу Ирана. В обмена обещалось снятие международных санкций. Однако в 2018 году Вашингтон вышел из сделки и ввел новые ограничения против страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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