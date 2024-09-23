Захарова сказала, за что стоит наградить Зеленского

Захарова: Зеленского следует наградить не за развитие, а за развод человечества

23 сентября 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Зеленский заслуживает награды за развод человечества, считает Захарова Фото: Официальный сайт президента Украины Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, получившему награду «Золотая тарелка» в США за «развитие человечества», можно было бы вручить приз за его «развод». Она напомнила о жертвах среди украинского народа, вызванных решениями Зеленского. «Может, за развод человечества?» — предложила Захарова в своем telegram-канале в ответ на сообщение о награждении Зеленского. Она подчеркнула, что «Золотую тарелку» можно было бы назвать «наградой за развод человечества». Захарова добавила, что на тарелке отражены жизни украинцев, которых он «принес в жертву» ради интересов «американской академии». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, получившему награду «Золотая тарелка» в США за «развитие человечества», можно было бы вручить приз за его «развод». Она напомнила о жертвах среди украинского народа, вызванных решениями Зеленского. «Может, за развод человечества?» — предложила Захарова в своем telegram-канале в ответ на сообщение о награждении Зеленского. Она подчеркнула, что «Золотую тарелку» можно было бы назвать «наградой за развод человечества». Захарова добавила, что на тарелке отражены жизни украинцев, которых он «принес в жертву» ради интересов «американской академии».