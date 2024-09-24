Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда

Председателя Совфеда Валентину Матвиенко выдвинули на пост на новый срок, сообщили российские СМИ
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко выдвинули на новый срок на этом посту. Информацию сообщил источник ТАСС, который находился на заседании Совфеда.
«Члены Совета верхней палаты [парламента] решили выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совфеда», — заявили в ТАСС. Там добавили, что вопрос об избрании Матвиенко будет решаться на первом пленарном заседании осенней верхней палаты парламента 25 сентября.
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