Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда

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Председателя Совфеда Валентину Матвиенко выдвинули на пост на новый срок, сообщили российские СМИ
Председателя Совфеда Валентину Матвиенко выдвинули на пост на новый срок, сообщили российские СМИ Фото:

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко выдвинули на новый срок на этом посту. Информацию сообщил источник ТАСС, который находился на заседании Совфеда.

«Члены Совета верхней палаты [парламента] решили выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совфеда», — заявили в ТАСС. Там добавили, что вопрос об избрании Матвиенко будет решаться на первом пленарном заседании осенней верхней палаты парламента 25 сентября.

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Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко выдвинули на новый срок на этом посту. Информацию сообщил источник ТАСС, который находился на заседании Совфеда. «Члены Совета верхней палаты [парламента] решили выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совфеда», — заявили в ТАСС. Там добавили, что вопрос об избрании Матвиенко будет решаться на первом пленарном заседании осенней верхней палаты парламента 25 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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