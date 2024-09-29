Путин поздравил россиян с Днем тигра

29 сентября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Во Владивостоке День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем тигра. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул важность работы активистов по охране окружающей среды и повышению экологической культуры в обществе. «Поздравляю вас с Днем тигра, который по традиции собирает участников и гостей во Владивостоке», — написано в опубликованном на официальном сайте Кремля поздравлении . Российский лидер отметил труд ученых-биологов, краеведов, специалистов заповедного дела и егерей, благодаря которым популяция амурского тигра на Дальнем Востоке находится под надежной защитой и с каждым годом увеличивается. День тигра отмечается не только во Владивостоке, но и в других городах России. С 26 по 30 сентября в рамках праздника телебашни по всей стране поддерживают акцию центра «Амурский тигр», освещая свои фасады архитектурно-художественной подсветкой. День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года — это традиция, которая привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе популяции амурского тигра. Как сообщил писатель и охотовед Владимир Тройнин, праздник появился в столице Приморского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем тигра. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул важность работы активистов по охране окружающей среды и повышению экологической культуры в обществе. «Поздравляю вас с Днем тигра, который по традиции собирает участников и гостей во Владивостоке», — написано в опубликованном на официальном сайте Кремля поздравлении. Российский лидер отметил труд ученых-биологов, краеведов, специалистов заповедного дела и егерей, благодаря которым популяция амурского тигра на Дальнем Востоке находится под надежной защитой и с каждым годом увеличивается. День тигра отмечается не только во Владивостоке, но и в других городах России. С 26 по 30 сентября в рамках праздника телебашни по всей стране поддерживают акцию центра «Амурский тигр», освещая свои фасады архитектурно-художественной подсветкой. День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года — это традиция, которая привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе популяции амурского тигра. Как сообщил писатель и охотовед Владимир Тройнин, праздник появился в столице Приморского края.