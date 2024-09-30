На врио вице-губернатора Башкирии завели уголовное дело за взятку

В отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Башкортостана Алана Марзаева возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в 37 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит слова Петренко пресс-служба СК. Она добавила, что Марзаев получил 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за поддержку их коммерческой деятельности и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Башкортостана Алана Марзаева возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в 37 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. «Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит слова Петренко пресс-служба СК. Она добавила, что Марзаев получил 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за поддержку их коммерческой деятельности и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог.