На врио вице-губернатора Башкирии завели уголовное дело за взятку

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Прения по делу Альфреда Джавадова в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей Фото:

В отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Башкортостана Алана Марзаева возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в 37 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит слова Петренко пресс-служба СК. Она добавила, что Марзаев получил 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за поддержку их коммерческой деятельности и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог.

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В отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Башкортостана Алана Марзаева возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в 37 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. «Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит слова Петренко пресс-служба СК. Она добавила, что Марзаев получил 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за поддержку их коммерческой деятельности и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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