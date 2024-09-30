На врио вице-губернатора Башкирии завели уголовное дело за взятку

30 сентября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Башкортостана Алана Марзаева возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в 37 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. «Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит слова Петренко пресс-служба СК. Она добавила, что Марзаев получил 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за поддержку их коммерческой деятельности и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Башкортостана Алана Марзаева возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в 37 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. «Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит слова Петренко пресс-служба СК. Она добавила, что Марзаев получил 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за поддержку их коммерческой деятельности и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог.