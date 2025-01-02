Зеленский раскрыл, зачем ВСУ вторглись в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что военные действия ВСУ в Курской области могут способствовать поиску решения текущего конфликта. Об этом он заявил в ходе телемарафона.
«Курск очень сильный козырь во всех переговорах», — заявил Зеленский во время своего выступления. По словам украинского лидера, такие действия могут оказать значительное влияние на ход переговоров по урегулированию конфликта, добавив важный элемент в стратегию Украины.
Министерство обороны Российской Федерации 2 января сообщило, что в течение последних суток на курском направлении украинские вооруженные силы понесли потери в размере свыше 580 солдат. Согласно пресс-релизу, также были уничтожены один танк, ДТР, девять бронетранспортеров, две артиллерийские установки и одна зенитная система, передает MK.RU.
В 2025 году возможно достижение мирного соглашения между Россией и Украиной, предполагает издание Financial Times. Издание указывает на значимую роль, которую может сыграть президент США Дональд Трамп, избранный на новый срок. Ожидается, что Зеленский согласится отказаться от возвращения новых российских регионов в обмен на обеспечение безопасности Украины. Также предполагается, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет временно отложен, пишет RT.
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