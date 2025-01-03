Россияне будут гасить долги цифровым рублем

С 1 января 2025 года судебные приставы получат право взыскивать долги в цифровых рублях как с физических, так и с юридических лиц. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России (ФССП).
«Федеральным законом от 24 июля 2023 года внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника. Положения закона <...> начнут действовать с 1 января 2025 года», — говорится в заявлении ФССП. Информацию передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что цифровой рубль при бюджетных расчетах начнет использоваться по всей стране с 2025 года. В Центробанке же сообщили, что расчеты цифровыми рублями будут производиться с 1 июля 2025 года.
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