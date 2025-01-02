Задержание корейского президента Юн Сок Еля рискует перерасти в беспорядки

Попытка ареста президента Южной Кореи Юн Сок Еля рискует перерасти в беспорядки, так как у резиденции главы государства собрались тысячи сторонников. Об этом сообщает южнокорейское СМИ Ренхап.
«Однако митинги сторонников Юна у президентской резиденции осложнили работу следователей, а также могут привести к столкновениям со Службой безопасности президента. В последние дни возле резиденции собрались тысячи сторонников, чтобы выступить против импичмента Юна и заблокировать его арест», — говорится в сообщении Ренхапа.
Представители Юн Сок Еля заявили о незаконности попытки его ареста. Военные препятствуют аресту президента Южной Кореи.
Как ранее сообщало URA.RU следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией нагрянули в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его.
В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка.
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