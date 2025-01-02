02 января 2025

Задержание корейского президента Юн Сок Еля рискует перерасти в беспорядки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинги сторонников Юна у президентской резиденции осложнили работу следователей
Митинги сторонников Юна у президентской резиденции осложнили работу следователей Фото:

Попытка ареста президента Южной Кореи Юн Сок Еля рискует перерасти в беспорядки, так как у резиденции главы государства собрались тысячи сторонников. Об этом сообщает южнокорейское СМИ Ренхап.

«Однако митинги сторонников Юна у президентской резиденции осложнили работу следователей, а также могут привести к столкновениям со Службой безопасности президента. В последние дни возле резиденции собрались тысячи сторонников, чтобы выступить против импичмента Юна и заблокировать его арест», — говорится в сообщении Ренхапа.

Представители Юн Сок Еля заявили о незаконности попытки его ареста. Военные препятствуют аресту президента Южной Кореи.

Как ранее сообщало URA.RU следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией нагрянули в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его.

В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка ареста президента Южной Кореи Юн Сок Еля рискует перерасти в беспорядки, так как у резиденции главы государства собрались тысячи сторонников. Об этом сообщает южнокорейское СМИ Ренхап. «Однако митинги сторонников Юна у президентской резиденции осложнили работу следователей, а также могут привести к столкновениям со Службой безопасности президента. В последние дни возле резиденции собрались тысячи сторонников, чтобы выступить против импичмента Юна и заблокировать его арест», — говорится в сообщении Ренхапа. Представители Юн Сок Еля заявили о незаконности попытки его ареста. Военные препятствуют аресту президента Южной Кореи. Как ранее сообщало URA.RU следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией нагрянули в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...