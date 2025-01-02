В наступившем 2025 году советский и российский артист Валерий Леонтьев планирует вернуться на большую сцену и отправиться в мировое турне. Сольные концерты певца пройдут минимум в восьми странах. В саму новогоднюю ночь Леонтьев выступил в Дубае на Big Art Festival, за что получил 180 тысяч долларов. В то же время балерина Анастасия Волочкова провела самую волшебную ночь года дома. Она поделилась с подписчиками тем, что с 5 января стартует ее новое шоу «Одержимость». Как встретили Новый год и что пообещали остальные звезды российского шоу-бизнеса — в фотогалерее URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.