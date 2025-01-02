Леонтьев готов покорить мир, а Волочкова предпочла одиночество: как звезды отметили Новый год. Фотогалерея

Валерий Леонтьев планирует мировое турне
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Валерий Леонтьев в 2025 году хочет отправиться в мировое турне
Валерий Леонтьев в 2025 году хочет отправиться в мировое турне Фото:

В наступившем 2025 году советский и российский артист Валерий Леонтьев планирует вернуться на большую сцену и отправиться в мировое турне. Сольные концерты певца пройдут минимум в восьми странах. В саму новогоднюю ночь Леонтьев выступил в Дубае на Big Art Festival, за что получил 180 тысяч долларов. В то же время балерина Анастасия Волочкова провела самую волшебную ночь года дома. Она поделилась с подписчиками тем, что с 5 января стартует ее новое шоу «Одержимость». Как встретили Новый год и что пообещали остальные звезды российского шоу-бизнеса — в фотогалерее URA.RU.

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В наступившем 2025 году советский и российский артист Валерий Леонтьев планирует вернуться на большую сцену и отправиться в мировое турне. Сольные концерты певца пройдут минимум в восьми странах. В саму новогоднюю ночь Леонтьев выступил в Дубае на Big Art Festival, за что получил 180 тысяч долларов. В то же время балерина Анастасия Волочкова провела самую волшебную ночь года дома. Она поделилась с подписчиками тем, что с 5 января стартует ее новое шоу «Одержимость». Как встретили Новый год и что пообещали остальные звезды российского шоу-бизнеса — в фотогалерее URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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