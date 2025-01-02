ООН планирует вычеркнуть «Хайат Тахрир аш-Шам»* из списка террористов

Совет Безопасности ООН планирует вычеркнуть «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории Российской Федерации) из списка террористов. Об этом сообщает Al Mayadeen.
«Совет Безопасности ООН примет решение об исключении организации „Хайат Тахрир аш-Шам“ (ХТШ) из списка террористических организаций ООН в конце этого месяца. По данным представителя Алжира при Организации Объединенных Наций и председатель Совета Безопасности в январе Амара Бенджама 8 января состоится заседание по Сирии, где и будет решен этот вопрос», — говорится в сообщении.
Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) является преемницей «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация). Это бывший сирийский филиал «Аль-Каиды» (также террористическая организация, запрещена в России). В декабре представители этой группировки захватила власть в Сирии и казнила дядю Башара Асада.
* Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России)
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