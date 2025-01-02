02 января 2025

Зеленский назвал условия для проведения выборов на Украине

Зеленский: выборы на Украине могут пройти после снятия военного положения
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности
Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых могут быть проведены выборы в стране. Об этом киевский лидер рассказал в эфире телемарафона. По его словам, к этому вопросу нужно вернуться только, если ВСУ удастся завершить горячую фазу конфликта.

«Если нам удастся получить завершение горячей фазы конфликта в сильной позиции для Украины, если у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности. А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов», — сказал Зеленский.

Ранее он заявлял, что второй президентский срок не является для него целью. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Конституция Украины допускает продление сроков полномочий парламента в период действия военного положения. О продлении полномочий президента в документе упоминаний нет. Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных новостных агентств указал на утрату легитимности Зеленского после окончания его президентского срока, напоминает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых могут быть проведены выборы в стране. Об этом киевский лидер рассказал в эфире телемарафона. По его словам, к этому вопросу нужно вернуться только, если ВСУ удастся завершить горячую фазу конфликта. «Если нам удастся получить завершение горячей фазы конфликта в сильной позиции для Украины, если у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности. А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов», — сказал Зеленский. Ранее он заявлял, что второй президентский срок не является для него целью. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Конституция Украины допускает продление сроков полномочий парламента в период действия военного положения. О продлении полномочий президента в документе упоминаний нет. Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных новостных агентств указал на утрату легитимности Зеленского после окончания его президентского срока, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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