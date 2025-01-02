Зеленский назвал условия для проведения выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых могут быть проведены выборы в стране. Об этом киевский лидер рассказал в эфире телемарафона. По его словам, к этому вопросу нужно вернуться только, если ВСУ удастся завершить горячую фазу конфликта.
«Если нам удастся получить завершение горячей фазы конфликта в сильной позиции для Украины, если у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности. А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов», — сказал Зеленский.
Ранее он заявлял, что второй президентский срок не является для него целью. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Конституция Украины допускает продление сроков полномочий парламента в период действия военного положения. О продлении полномочий президента в документе упоминаний нет. Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных новостных агентств указал на утрату легитимности Зеленского после окончания его президентского срока, напоминает телеканал 360.
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