Тимошенко придется ответить на неудобный вопрос после остановки транзита газа

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Главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко следует обозначить свою позицию по транзиту российского газа через Украину
Главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко следует обозначить свою позицию по транзиту российского газа через Украину Фото:

Депутат Рады Александр Дубинский призывает к ответу Юлию Тимошенко, которая в настоящий момент возглавляет партию «Батьковщина». В своих социальных сетях нардеп, пребывающий в СИЗО по подозрению в государственной измене, просит Тимошенко обозначить свою позицию по остановке транзита российского газа через Украину. 

«Очень хочется услышать позицию по транзиту российского газа <...> от нашей „газовой принцессы“ Юлии Тимошенко. Юлия Владимировна, вы же позиционируете себя специалистом в газе — расскажите, <...> как это отразится на платежках украинцев?» — написал Дубинский в своем telegram-канале. 

С 1 января 2025 года Россия остановила транзит газа через Украину. Это связано с тем, что у «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» истекли соответствующие соглашения. При этом Киев не согласен продлевать действие договора. В связи с этим в Европе начали расти цены на газ, страны ищут альтернативные источники поставок голубого топлива.

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Депутат Рады Александр Дубинский призывает к ответу Юлию Тимошенко, которая в настоящий момент возглавляет партию «Батьковщина». В своих социальных сетях нардеп, пребывающий в СИЗО по подозрению в государственной измене, просит Тимошенко обозначить свою позицию по остановке транзита российского газа через Украину.  «Очень хочется услышать позицию по транзиту российского газа <...> от нашей „газовой принцессы“ Юлии Тимошенко. Юлия Владимировна, вы же позиционируете себя специалистом в газе — расскажите, <...> как это отразится на платежках украинцев?» — написал Дубинский в своем telegram-канале.  С 1 января 2025 года Россия остановила транзит газа через Украину. Это связано с тем, что у «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» истекли соответствующие соглашения. При этом Киев не согласен продлевать действие договора. В связи с этим в Европе начали расти цены на газ, страны ищут альтернативные источники поставок голубого топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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