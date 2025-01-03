Тимошенко придется ответить на неудобный вопрос после остановки транзита газа

Депутат Рады Александр Дубинский призывает к ответу Юлию Тимошенко, которая в настоящий момент возглавляет партию «Батьковщина». В своих социальных сетях нардеп, пребывающий в СИЗО по подозрению в государственной измене, просит Тимошенко обозначить свою позицию по остановке транзита российского газа через Украину.
«Очень хочется услышать позицию по транзиту российского газа <...> от нашей „газовой принцессы“ Юлии Тимошенко. Юлия Владимировна, вы же позиционируете себя специалистом в газе — расскажите, <...> как это отразится на платежках украинцев?» — написал Дубинский в своем telegram-канале.
С 1 января 2025 года Россия остановила транзит газа через Украину. Это связано с тем, что у «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» истекли соответствующие соглашения. При этом Киев не согласен продлевать действие договора. В связи с этим в Европе начали расти цены на газ, страны ищут альтернативные источники поставок голубого топлива.
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